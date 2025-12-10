افشای جزئیات جدید از گروه تروریستی داعش؛ روایتی از زندان مخوف «غویران»

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عراقی العهد با حضور در زندان غویران واقع در شمال شرق سوریه با تعدادی از عناصر داعش که در این مرکز مخوف امنیتی زندانی هستند، گفتگو کرده است. در این گفتگوها جزئیات و اطلاعات جدید از شرایط پیچیده و ناشناخته عناصر گروه تروریستی داعش در زمان اوج قدرت خود در عراق و سوریه فاش شده است.

مفتی داعش: حتی فرزندان ابوبکر البغدادی نام واقعی او را نمی‌دانستند

ابوایوب الترکی یکی از مفتیان سابق داعش که در این مرکز زندانی است، در تشریح شرایط زندگی ابوبکر البغدادی سرکرده گروهک تروریستی داعش می‌گوید که در جلسه‌ای که در نزد وی حضور داشته است، مشاهده کرده است که حتی دو همسر وی و فرزندانش نیز به علت زیاد بودن مشغله او از وی شکایت داشتند. در این جلسه من متوجه شدم که حتی فرزندان او نیز نام واقعی ابوبکر البغدادی را نمی‌دانند.

وی به جزئیات این جلسه اشاره و تاکید کرد که محور این جلسه حل و فصل برخی مناقشات بین عناصر داعش بود و در آن جلسه علاوه بر ابوبکر البغدادی، ترکی بن علی و ابوبکر القحطانی و ابوزید العراقی نیز حضور داشتند که نفر آخر الان در بغداد زندانی است. وی می‌افزاید: من هم در آن جلسه حضور داشتم، البته بیشتر عناصری که در آن جلسه بودند، کشته شده اند.

او می‌افزاید که دولت ترکیه عبور و مرور عناصر داعش در اراضی خود را نادیده می‌گرفت. الترکی در این رابطه گفت: محال است سرویس اطلاعات ترکیه که یکی از قوی‌ترین سرویس‌های جاسوسی منطقه خاورمیانه است، از تردد هزاران نفر از عناصر داعش در مناطق تحت سلطه آنها اطلاع نداشته باشد. آنها اوضاع را تحت کنترل داشتند، اما این ترددها را بر اساس منافع خودشان نادیده می‌گرفتند.

الترکی که عضو هیئت شرعی ناظر بر اردوگاه‌های داعش و بخش‌های مختلف سوریه بوده، می‌افزاید که از طریق شهر جرابلس و از خاک ترکیه وارد سوریه شده است و سپس به شهر رقه رفته است.

این عضو هیئت شرعی داعش، درآمدهای نفتی و غنیمت‌های جنگی بویژه غنیمت‌های به دست آمده در اشغال موصل که به صورت عمده از بانک مرکزی این شهر به سرقت رفت و شامل طلا و جواهرات و مسکوکات بود، را بسیار زیاد دانست و گفت که اموالی نیز از طریق دریافت فدیه در قبال آزادی اسرای مختلف برای تأمین مالی داعش به دست می‌آمد.

عضو داعش: ۱۰ سال از عمر خود را هدر دادم

محمد علیه یکی دیگر از زندانیان این مرکز است که در تشریح جزئیات پیوستن خود به داعش و عزیمت از اراضی سوریه به سوی رقه از طریق خاک ترکیه می‌گوید که این مسیر همواره برای عناصر داعش باز بود و آنها می‌توانستند از طریق این مسیر رفت و آمد کنند.

وی در سال ۲۰۱۸ و در شرایطی که به دنبال خروج از سوریه بود، در شهر رأس العین توسط نیروهای دموکراتیک کرد سوریه بازداشت شد. در آن سال داعش تمامی اراضی عراق و بخش‌های زیادی از اراضی سوریه که آنها را تحت کنترل خود گرفته بود را از دست داد. این اراضی عبور و مرور امن ده‌ها هزار تن از عناصر داعش را از نظر امنیتی تأمین می‌کرد.

وی مدعی است که در سال ۲۰۱۸ به همراه خانواده اش، خلافت داعش را ترک کرده است. وی حمایت از خانواده اش را مهم‌ترین عامل برای خروج از حاکمیت داعش خواند و مدعی شد که برای کمک به مردم به سوریه آمده بود، اما بعدها متوجه شده که امکان تحقق این هدف وجود ندارد.

علیه که اصالتاً یک مسلمان پاکستانی است و پیش از این در کانادا زندگی می کرده،، می‌افزاید که برخی مشکلات دیگر نیز وجود داشت که در نهایت باعث شد وی داعش را ترک کند. وی می‌افزاید که در صورت آزادی دوست دارد به کانادا برگردد و در کنار خانواده اش مانند قبل زندگی کند.

این عضو داعش معتقد است که ۱۰ سال از عمر خود را هدر داده و دوست دارد به زندگی سابق خود بازگردد.

علیه می‌افزاید که در عراق حضور نداشته و در شهر رقه همراه با همسر و فرزندش در یک ساختمان زندگی می کرده و وقتی داعش شهر رقه را از دست داد، به شهر المیادین رفته است. بعدها نیز به شهر سوسه رفته و در آنجا بود که از داعش جدا شده است.

وی در عین حال در خصوص احتمال پذیرش خود در کانادا می‌گوید که آنها طبعاً وی را محاکمه خواهند کرد، اما مشکلی در این زمینه ندارد و تنها می‌خواهد به خانه اش بازگردد. او می‌گوید که سال‌ها از خانواده اش دور بوده و بسیار خسته است و اوضاع جسمانی خوبی ندارد. وی می‌گوید که حتی اگر قرار باشد به زندان بیفتد، مشکلی ندارد و ترجیح می‌دهد به نزد خانواده اش بازگردد.