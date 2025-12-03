  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

عراق در شورای امنیت: اردوگاه الهول برای امنیت جهان خطرناک است

نماینده عراق در شورای امنیت نسبت به خطراتی که اردوگاه الهول سوریه علیه امنیت جهانی ایجاد می‌کند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، لقمان الفیلی نماینده عراق در شورای امنیت تاکید کرد که اوضاع کنونی اردوگاه الهول برای امنیت و ثبات بین المللی خطرناک است.

وی اضافه کرد که تداوم اوضاع کنونی در داخل این اردوگاه یک تهدید جدی برای امنیت جهانی محسوب می‌شود.

الفیلی درباره کشورش نیز گفت: عراق امروزه شاهد تحقق ثبات سیاسی و امنیتی است و می‌تواند موضوعات حاکمیتی را بدون نیاز به هیئت‌های سازمان ملل حل کند.

لازم به ذکر است روز گذشته یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که روند انتقال عناصر داعشی و خانواده‌های آنها از اردوگاه الهول سوریه به اردوگاه الجدعه در استان نینوا با فشارهای آمریکا و تبانی عناصر وابسته به جولانی از سر گرفته شده است.

کد خبر 6676396

