به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت، نشست تخصصی مدیران دانشگاه ملی مهارت، با حضور رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت عتف و رئیس دانشگاه ملی مهارت دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴؛ در سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت برگزار شد.

غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت گزارشی از رشد چشمگیر ۸۹ درصد بودجه و موفقیت‌های سال گذشته ارائه کرد و بر نقش محوری آموزش‌های مهارتی در توسعه کشور تأکید کرد و مهم‌ترین چالش‌های دانشگاه از جمله کمبود نیروی انسانی و سرانه‌های پایین دانشجویی را مطرح کرد.

وی در این نشست، آموزش‌های مهارتی را حلقه مستحکم در زنجیره توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دانست که با توجه به کمبود نیروی مهارتی متخصص، نیاز به آن دوچندان شده است و با اشاره به مأموریت دانشگاه ملی مهارت به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه مهارتی آموزش رایگان و مأموریت‌گرا، افزود: این دانشگاه مقصد فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها است.

زمانی با اشاره به نقش دانشگاه در مهارت‌آموزی، اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه ملی مهارت یکی از بازیگران اصلی مسابقات ملی مهارت هستند که این امر نشان‌دهنده سطح بالای آموزش دانشگاه است.

رئیس دانشگاه در پایان، مهمترین چالش‌های پیش‌روی آموزش‌های مهارتی را کمبود کارشناس کارگاه اعلام کرد.

در ادامه نشست خضری، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه ریاستی و روابط عمومی وزارت عتف، با تمرکز بر نقش روابط عمومی، تأکید کرد که در دنیای امروز، نقش روابط عمومی بسیار جدی و اساسی است.

وی بخشی از وظیفه کلیدی روابط عمومی موفق را، نقش ارتباطی، آگاهی بخشی دقیق، اعتمادسازی، تصمیم سازی و مدیریت شرایط بحرانی دانست.

خضری در جمع‌بندی سخنان خود، روابط عمومی‌ها را چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای دانشگاه تعریف کرد.