دانشگاه ملی مهارت سند مهارت های نرم را تدوین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی معاونان پژوهش و فناوری واحدهای استانی دانشگاه ملی مهارت به همت معاونت پژوهش و فناوری و با حضور غلامرضا زمانی ریاست دانشگاه ملی مهارت، صمد نژاد ابراهیمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، احمدی معاون پژوهش و فناوری، فخر موسوی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور مجلس و استان‌ها و معاونان پژوهش و فناوری واحدهای استانی در محل اتاق شورای شهید طهرانی مقدم دانشکده شریعتی تهران برگزار شد.

در این جلسه احمدی معاون پژوهش و فناوری ضمن خیر مقدم به تشریح اهداف و برنامه‌های این نشست پرداخت و پژوهش را یک امر ضروری در راستای تحقق اهداف آموزشی و تربیت نیروی ماهر خواند.

زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت، نیز در این نشست ضمن خیر مقدم، تشکر و قدردانی از برگزارکنندگان برنامه، اظهار داشت: مأموریت هر دانشگاهی آموزش و پژوهش است و بحث پژوهش همواره هم‌دوش آموزش مطرح می‌شود.

وی تفاوت دانشگاه ملی مهارت با سایر دانشگاه‌ها را در «مأموریت، کارکرد و محصول» دانست و تأکید کرد: اساس این دانشگاه، تکیه بر «آموزش‌های عملی و یادگیری از نوع مهارت افزایی و کارآفرینی» است. دکتر زمانی افزود: انتظاری که در حوزه پژوهش مدنظر است این است که پژوهش‌های ما باید سمت و سویی کاربردی داشته باشند و به حل مسئله کمک کنند و ما نیازمند پژوهش‌هایی هستیم که به رفع نیازهای بازار کار و صنعت منجر شود.

دانشگاه ملی مهارت دانشگاهی متفاوت

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در آینده نقشی مؤثر در پژوهش ایفا کنیم، باید بپذیریم که در یک دانشگاه متفاوتی نسبت به سایر دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنیم و باید فرایندهای داخلی خود را متناسب با پژوهش‌های کاربردی اصلاح کنیم تا این هدف دنبال شود و گره‌ای از صنعت، ساخت و تولید کشور باز گردد.

رئیس دانشگاه گفت: این تفاوت باید در اجزای مختلف از جمله آموزش، پژوهش، نوع دانشجو و فرم‌های پروپوزال خود را نشان دهد و اگرچه اصول کلی، از جمله قالب فرم، باید رعایت شود، اما موضوعات ارائه شده باید متفاوت بوده و متناسب با ماهیت و نوع پژوهش‌های صورت گرفته در این دانشگاه، مورد بازنگری و تغییر قرار گیرند.

تغییر آئین نامه ارتقا با توجه به مأموریت‌های دانشگاه

رئیس دانشگاه ملی مهارت در بخش دیگری از سخنان خود به بحث «تغییر آئین‌نامه ارتقا» پرداخت و اظهار داشت: چگونه اجرایی کردن این امر بسیار مهم است و باید فرایندهای متناسب با واقعیت‌ها و نیازها و مأموریت‌های این دانشگاه تعریف کنیم.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در این راستا افزود: برای تغییر بخشی از بندهای آئین‌نامه ارتقا، سمت و سوی عملیاتی گرفته‌ایم و دنبال آن هستیم تا در بند ارتقا مؤسسات آموزش‌عالی ردیف‌های ارتقای مربی و استادیار را ایجاد کنیم و اجرای همین مسئله، کار دانشگاه را در مسیر ارتقا متناسب با مأموریت عملیاتی ما، پیش خواهد برد.

انتشارات و مجلات باید کاملاً به سمت ترویج محتوای مهارتی حرکت کنند

رئیس دانشگاه ملی مهارت در ادامه صحبت‌های خود در خصوص حوزه «انتشارات و مجلات» دانشگاه، نکاتی را خاطرنشان کرد.

وی افزود: باید سعی شود نشریه کارآفن، که به صورت فصلنامه است، هر دو ماه یک‌بار منتشر شود و تأکید کرد که سمت و سوی انتشارات و مجلات دانشگاه باید به سوی حوزه مهارتی هدایت شود، به نحوی که «اقدامات مهارتی تبدیل به مقاله و چاپ» شوند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت تشکیل دبیرخانه مسئولیت اجتماعی را یکی از اولویت‌های معاونت پژوهش و فناوری خواند و تسریع در این امر را خواستار شد.

صنعت نیاز دارد که نیروی انسانی متخصص مورد نیازش را تأمین کند

زمانی در خصوص «ارتباط با صنعت» اظهار داشت: با بیان اینکه دانشگاه ملی مهارت یک دانشگاه آموزش‌محور و مهارتی است باید پژوهش را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم تا با بسترسازی مناسب، به امر آموزش بهتر، کمک کند و نیروی فارغ‌التحصیل اشتغال‌پذیر تربیت کند.

تشکیل دبیرخانه مسئولیت‌های اجتماعی در دانشگاه ملی مهارت

رئیس دانشگاه تأکید کرد: مرزبندی‌ها در تشکیلات سازمانی صرفاً برای انجام بهتر و مؤثرتر کار است، اما باید یک ارتباط معنادار بین بخش‌ها از جمله آموزش و پژوهش، ایجاد شود تا به موفقیت دست یابیم در همین راستا باید «دبیرخانه مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاه ملی مهارت» را تشکیل دهیم.

وی و با اشاره به سند در حال تدوین، خاطرنشان کرد: ما در شرف تدوین سند مهارت‌های نرم دانشگاه ملی مهارت هستیم و نیاز به مهارت‌های نرم تنها محدود به صنعت نیست، بلکه در تمامی عرصه‌های اجتماع نیز ضروری است.

زمانی در پایان سخنان خود، «حوزه فناوری اطلاعات» را دارای تأثیر شگرفی در سامانه‌پذیر شدن فعالیت‌های دانشگاه دانست و انتظارات این دوره مدیریتی را تبیین کرد و افزود: انتظارات ما در این دوره این است که به نحوی حرکت کنیم که تبدیل به چیزی شویم که تاکنون نبوده‌ایم؛ داشته‌هایمان را تقویت کنیم و خلاءها را با طراحی، برنامه‌ریزی و همچنین همدلی و دلسوزی متقابل پر کنیم.

در ادامه صمد نژاد ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، سخنرانی خود را به موضوع نشر و اخلاق در پژوهش، اختصاص داد.

وی تأکید کرد: مقالات باید در راستای مأموریت دانشگاه و در جهت ترویج دانش مهارتی باشند. در این مسیر، توجه به مقوله اخلاق علمی حیاتی است تا پژوهش‌ها باعث گمراهی افراد نشوند.

نژاد ابراهیمی افزود: داده‌ها باید شفاف و پاک باشند؛ زیرا داده‌های آلوده یا دستکاری شده ممکن است منجر به انحراف پژوهشگران شوند. ما موظفیم نتایج پژوهش را با صداقت و شفافیت کامل ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: رعایت اصول اخلاقی در علم، از بروز مشکلات جدی مانند کاهش اعتبار علمی کشور در مجامع بین‌المللی جلوگیری می‌کند و مانع تخلفات پژوهشی می‌شود.

صمد نژاد ابراهیمی در ادامه، به تشریح قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و همچنین وظایف و مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش پرداخت و در این زمینه تأکید کرد: لازم است دوره‌های آموزشی مرتبط در سطح مؤسسه برگزار شود تا هم دانشجویان و هم اساتید نسبت به رعایت این مسائل حساس و آگاه باشند.

وی به تشریح ساختار کارگروه اخلاق در پژوهش و همچنین سامانه آموزش و آزمون اخلاق در پژوهش (آوا) پرداخت و نکات تکمیلی در این خصوص را بیان کرد.

نسیم زارعیان رئیس دانشکده شریعتی، در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به حاضران، بر نقش محوری پژوهش در ساختار دانشگاه تأکید کرد.

وی پژوهش را یکی از ارکان اصلی دانشگاه برای توسعه و پیشرفت خواند و هدف از برگزاری این جلسه را تبادل نظر و ارائه راهکارهای بهتر و مؤثرتر در حوزه پژوهش، عنوان کرد.

گفتنی است در این نشست مباحث علمی و پژوهشی هر یک از حوزه‌ها در قالب چهار پنل شامل؛ پنل تخصصی دفتر اسناد، کتابخانه، نشر و منابع علمی، پنل تخصصی مرکز توسعه، امنیت، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، پنل تخصصی دفتر پژوهش و فناوری و پنل تخصصی دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.