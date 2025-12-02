به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پویش ملی اطلاعرسانی تغذیه سالم با هدف ارتقای دانش و آگاهی مردم درباره انتخاب و مصرف نان سالم، از ۱۵ تا ۳۰ آذر با همکاری گروههای بهبود تغذیه جامعه در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مشارکت دستگاههای برونبخشی برگزار میشود.
عناوین روزشمار پویش «نان و سلامت» را به شرح زیر اعلام کرد:
شنبه ۱۵ آذر: انتخاب نان سالم
یکشنبه ۱۶ آذر: نان سالم و خانواده
دوشنبه ۱۷ آذر: نان سالم و بیماریهای غیرواگیر
سهشنبه ۱۸ آذر: نان سالم و رسانه
چهارشنبه ۱۹ آذر: نان سالم و سیاستگذاران
پنجشنبه ۲۰ آذر: نان سنتی و نان صنعتی
جمعه ۲۱ آذر: نان سالم و مواد مغذی آن
شنبه ۲۲ آذر: نان سالم و نانوایان
یکشنبه ۲۳ آذر: نان سالم و مطالبهگری مردم
دوشنبه ۲۴ آذر: غنیسازی نان
سهشنبه ۲۵ آذر: نان سالم و نحوه نگهداری آن
چهارشنبه ۲۶ آذر: نان و ضایعات آن در کشور
پنجشنبه ۲۷ آذر: نان سالم و قیمت نان
جمعه ۲۸ آذر: نان سالم و نقش زنان
شنبه ۲۹ آذر: نان سالم و صنعت غذا
یکشنبه ۳۰ آذر: نان سالم و تولیدکنندهها
