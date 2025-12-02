  1. سلامت
پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم با شعار «نان و سلامت» برگزار می‌شود

پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم با هدف ارتقای دانش و آگاهی مردم درباره انتخاب و مصرف نان سالم، از ۱۵ تا ۳۰ آذر با همکاری گروه‌های بهبود تغذیه جامعه در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم با هدف ارتقای دانش و آگاهی مردم درباره انتخاب و مصرف نان سالم، از ۱۵ تا ۳۰ آذر با همکاری گروه‌های بهبود تغذیه جامعه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مشارکت دستگاه‌های برون‌بخشی برگزار می‌شود.

عناوین روزشمار پویش «نان و سلامت» را به شرح زیر اعلام کرد:

شنبه ۱۵ آذر: انتخاب نان سالم

یکشنبه ۱۶ آذر: نان سالم و خانواده

دوشنبه ۱۷ آذر: نان سالم و بیماری‌های غیرواگیر

سه‌شنبه ۱۸ آذر: نان سالم و رسانه

چهارشنبه ۱۹ آذر: نان سالم و سیاستگذاران

پنجشنبه ۲۰ آذر: نان سنتی و نان صنعتی

جمعه ۲۱ آذر: نان سالم و مواد مغذی آن

شنبه ۲۲ آذر: نان سالم و نانوایان

یکشنبه ۲۳ آذر: نان سالم و مطالبه‌گری مردم

دوشنبه ۲۴ آذر: غنی‌سازی نان

سه‌شنبه ۲۵ آذر: نان سالم و نحوه نگهداری آن

چهارشنبه ۲۶ آذر: نان و ضایعات آن در کشور

پنجشنبه ۲۷ آذر: نان سالم و قیمت نان

جمعه ۲۸ آذر: نان سالم و نقش زنان

شنبه ۲۹ آذر: نان سالم و صنعت غذا

یکشنبه ۳۰ آذر: نان سالم و تولیدکننده‌ها

