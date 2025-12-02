به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم با هدف ارتقای دانش و آگاهی مردم درباره انتخاب و مصرف نان سالم، از ۱۵ تا ۳۰ آذر با همکاری گروه‌های بهبود تغذیه جامعه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مشارکت دستگاه‌های برون‌بخشی برگزار می‌شود.

عناوین روزشمار پویش «نان و سلامت» را به شرح زیر اعلام کرد:



شنبه ۱۵ آذر: انتخاب نان سالم



یکشنبه ۱۶ آذر: نان سالم و خانواده



دوشنبه ۱۷ آذر: نان سالم و بیماری‌های غیرواگیر



سه‌شنبه ۱۸ آذر: نان سالم و رسانه



چهارشنبه ۱۹ آذر: نان سالم و سیاستگذاران



پنجشنبه ۲۰ آذر: نان سنتی و نان صنعتی



جمعه ۲۱ آذر: نان سالم و مواد مغذی آن



شنبه ۲۲ آذر: نان سالم و نانوایان



یکشنبه ۲۳ آذر: نان سالم و مطالبه‌گری مردم



دوشنبه ۲۴ آذر: غنی‌سازی نان



سه‌شنبه ۲۵ آذر: نان سالم و نحوه نگهداری آن



چهارشنبه ۲۶ آذر: نان و ضایعات آن در کشور



پنجشنبه ۲۷ آذر: نان سالم و قیمت نان



جمعه ۲۸ آذر: نان سالم و نقش زنان



شنبه ۲۹ آذر: نان سالم و صنعت غذا



یکشنبه ۳۰ آذر: نان سالم و تولیدکننده‌ها