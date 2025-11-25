به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پویش ملی «تغذیه سالم» با محوریت نان سالم در نیمه دوم آذرماه اجرا خواهد شد.

دفتر بهبود تغذیه جامعه از آغاز پویش ملی اطلاع‌رسانی تغذیه سالم در نیمه دوم آذرماه خبر داد و اعلام کرد پرسشنامه مربوط به ارزیابی دانش و آگاهی مردم در خصوص نان سالم که موضوع اصلی این پویش خواهد بود برای استفاده عموم و به منظور اطلاع از اثربخشی پویش منتشر شده است.

پویش ملی «تغذیه سالم» امسال نیز مطابق روال سال‌های گذشته با هدف ارتقای آگاهی مردم درباره الگوهای صحیح تغذیه‌ای اجرا می‌شود. محور اصلی پویش آذرماه، اطلاع‌رسانی درباره «نان سالم» است و محتواهای آموزشی مرتبط در اختیار دانشگاه‌ها، شبکه‌های بهداشت و عموم مردم قرار خواهد گرفت.