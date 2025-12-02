به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه آئین معارفه مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان با حضور جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور برگزار شد؛
در این مراسم، حمیدرضا زارعی رسماً سکان مدیریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان را برعهده گرفت و جایگزین رضا رکنالدینی شد.
رضا رکنالدینی در سخنانی ضمن تشریح بخشی از اقدامات انجامگرفته در دوره مسئولیت خود اظهار داشت: با وجود محدودیتهای زیرساختی، فعالیت مجموعه در یک ساختمان دوطبقه کوچک ادامه یافت، اما در همین فضا نیز تلاش کردیم که جریان فرهنگی و صیانت از یادگاران دفاع مقدس متوقف نشود.
وی افزود: تاکنون افتخار میزبانی ۲۲۹ شهید گمنام نصیب استان شده و تنها در سال جاری میزبان ۱۴ شهید گمنام بودهایم. این شهدا در پنج شهر استان تدفین خواهند شد و مراسم تشییع آنان در بیش از هزار نقطه از هرمزگان برگزار میشود. همچنین سه شهید دیگر نیز در روز شهادت حضرت امالبنین (س) تشییع خواهند شد.
رکنالدینی با اشاره به استقبال گسترده مردم از آئینهای مربوط به شهدا گفت: در گذشته بسیاری از شهرهای هرمزگان فاقد یادمان شهدا بودند؛ اما امروز با همراهی مردم و حمایت مجموعههای فرهنگی، شاهد ساخت و بهرهبرداری از یادمانهای متعدد در سراسر استان هستیم.
مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان همچنان آخرین استان کشور بدون موزه دفاع مقدس است، تصریح کرد: این خلأ در سالهای گذشته ناشی از کمکاریهایی بوده که اکنون در حال جبران است. زمین احداث موزه به بنیاد واگذار شده و انشاءالله بهزودی عملیات احداث این مجموعه فرهنگی و تاریخی آغاز میشود تا هرمزگان نیز به موزهای در شأن شهدای والامقام استان و کشور مجهز شود.
زارعی: انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان در فضای مجازی ضروری است
سرهنگ حمیدرضا زارعی، در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان، بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان و تبدیل یادمانهای شهدا به پایگاههای فرهنگی تأکید کرد.
مدیرکل جدید بنیاد حفظ آثار هرمزگان در ادامه، قدردانی خود را از راویان دفاع مقدس، مدرسان درس آمادگی دفاعی، نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران و شعرای فعال در عرصه دفاع مقدس و مقاومت اعلام کرد.
وی بر حمایت از نویسندگان و هنرمندان به عنوان عاملی برای دلگرمی و تقویت تولید آثار فاخر تأکید کرد.
زارعی «وظیفه جمعآوری، حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس» را از مأموریتهای اصلی برشمرد و افزود: دفاع مقدس استان میتواند منبع قابل اعتمادی برای پژوهشگران و دانشگاهیان باشد.
وی یکی از اولویتهای کاری را «استفاده از فضای مجازی برای نشر و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان» دانست و این امر را ضروری خواند.
زارعی همچنین بر تبدیل یادمانهای شهدا به پایگاههای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: این اقدام میتواند به «لشکر فرهنگ ایثار و مقاومت» کمک شایانی کند.
