برگزاری آئین «شکوه ایثار» در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی و سراسری تکریم و تجلیل از مادران و همسران شهدا با عنوان «شکوه ایثار» همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) در قزوین برگزار می‌شود.

این مراسم روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار خواهد شد.

در این آئین، دکتر سعید عزیزی مشاور و کارشناس خانواده، به‌عنوان سخنران ویژه حضور خواهد داشت و به تبیین نقش مادران و همسران شهدا در پایداری فرهنگ ایثار و شهادت می‌پردازد.

مراسم «شکوه ایثار» با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران، اداره‌کل امور بانوان و خانواده و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شده و با هدف پاسداشت مقام والای خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در جامعه اجرا می‌شود.