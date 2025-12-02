ایرج بهرامی مدیر جهاد کشاورزی سرپل ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز فصل کشت پاییزه، ارزیابی میدانی از وضعیت اراضی کشاورزی در دهستانهای سرقلعه و جگیران و همچنین نواحی مرزی شهرستان انجام شد تا میزان آمادگی مزارع برای ورود به مرحله کاشت غلات بررسی شود.
وی هدف این بازدید را اطمینان از روند آمادهسازی زمینها و بررسی نیازهای فنی کشاورزان عنوان کرد.
وی با اشاره به برآوردهای کارشناسی جهاد کشاورزی افزود: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری بیش از ۳۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم و جو قرار گیرد.
بهرامی گفت: از این سطح، حدود ۲۲ هزار هکتار به کشت آبی و ۱۴ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص خواهد یافت که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی سرپل ذهاب تأکید کرد: حضور و فعالیت مستمر کشاورزان در نواحی مرزی علاوه بر تقویت تولیدات کشاورزی، به پویایی اقتصادی و تثبیت جمعیت در این مناطق کمک میکند.
وی افزود: جهاد کشاورزی استان حمایت همهجانبه خود را در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت ادامه خواهد داد.
بهرامی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی بازدیدهای میدانی، شناسایی دقیق مشکلات و نیازهای کشاورزان است تا خدمات فنی، نهادههای موردنیاز و برنامههای حمایتی متناسب با شرایط هر منطقه ارائه شود.
به گفته وی، مشارکت فعال کشاورزان و تعامل مستمر آنان با کارشناسان نقش مهمی در بهبود عملکرد زراعی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: استقبال کشاورزان از این بازدیدها نشاندهنده اهمیت آغاز فصل کشت و اشتیاق آنان برای مدیریت صحیح مزارع است و برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که عملیات آمادهسازی اراضی بدون وقفه و با رعایت اصول فنی ادامه یابد.
