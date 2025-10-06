به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه ایرج بهرامی با حضور در مرکز جهاد کشاورزی حومه به‌صورت سرزده از روند فعالیت‌ها و عملکرد همکاران بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی وضعیت میدانی، ارزیابی عملکرد کارکنان و اطمینان از پیشبرد اهداف سازمانی در مناطق تحت پوشش این مرکز انجام شد.

بهرامی در جریان این بازدید، ضمن گفتگو با کارشناسان و کارکنان مرکز، بر اهمیت دقت در اجرای برنامه‌های فنی و نظارتی تأکید کرد و گفت: «مرکز حومه به‌دلیل تنوع اقلیمی و گستردگی سطح زیر کشت محصولات مختلف، نقشی کلیدی در مدیریت تولیدات کشاورزی شهرستان دارد و باید برنامه‌ریزی‌ها با نگاه فنی و آینده‌نگرانه صورت گیرد.»

وی افزود: شناخت دقیق نیازهای فصلی کشاورزان، از جمله نوع بذر، کود و نهاده‌های مورد نیاز، باید بر اساس سطح زیر کشت و تقویم زمانی مشخص تنظیم شود تا عملیات کاشت و داشت محصولات بدون وقفه انجام گیرد.

بخش مهمی از این بازدید به بررسی روند عقد قراردادهای کشت چغندرقند پاییزه اختصاص داشت. مدیر جهاد کشاورزی سرپل ذهاب با اشاره به جایگاه ویژه چغندرقند در اقتصاد منطقه اظهار داشت: این محصول استراتژیک علاوه بر تأمین نیاز صنایع قند و شکر، منبعی پایدار برای اشتغال و درآمد روستاییان است، از این رو باید قراردادهای آن با دقت و شفافیت کامل منعقد شود.

او تصریح کرد که شفافیت در مفاد قراردادها، تضمین حقوق کشاورزان و ایجاد اطمینان خاطر در فرآیند خرید تضمینی، از الزامات توسعه پایدار بخش کشاورزی است. به گفته وی، مدیریت منسجم در این حوزه مانع از بروز نوسانات قیمتی و آسیب به تولیدکنندگان خواهد شد.

بهرامی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش کارکنان مرکز جهاد کشاورزی حومه، خواستار استمرار حضور میدانی کارشناسان در بین کشاورزان شد و گفت: «پایش مستمر و ارتباط نزدیک با بهره‌برداران، کلید موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. باید رویکرد جهاد کشاورزی از پشت میز خارج شده و در بطن مزرعه و کنار کشاورز معنا پیدا کند.»

این بازدید با هدف پایش عملکرد مراکز تابعه، بررسی طرح‌های در دست اجرا و ارتقای هماهنگی بین واحدهای اجرایی انجام گرفت و مقرر شد نتایج آن در قالب گزارشی تفصیلی برای تصمیم‌گیری در سطح شهرستانی ارائه شود.