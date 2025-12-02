به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت طلا در نخستین ساعات معاملات روز سه‌شنبه کاهش یافت. این در حالی است که طلا روز دوشنبه به بالاترین سطح خود طی ۶ هفته اخیر رسیده بود. رشد سود اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و برداشت سود از سوی برخی معامله‌گران، حساسیت بازار را پیش از انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا افزایش داده است؛ داده‌هایی که می‌تواند مسیر آینده نرخ بهره در فدرال رزرو را مشخص کند.

هر اونس طلا امروز با افت ۰.۱۷ درصدی به ۴۲۲۵ دلار و ۴۱ سنت رسید. معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با کاهش ۰.۴۵ درصدی در سطح ۴۲۵۵ دلار و ۶۰ سنت معامله می‌شود.

سود اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین رقم دو هفته گذشته رسیده که جذابیت طلا به‌عنوان دارایی بدون سود را کاهش داده است. تحلیلگران می‌گویند بازار با احتیاط حرکت می‌کند؛ زیرا به نظر می‌رسد جروم پاول کمتر از برخی مقامات فدرال رزرو با کاهش زودهنگام نرخ بهره همراه است. در عین حال انتظار می‌رود شاخص قیمت هزینه‌کرد مصرف فردی – شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم – در محدوده‌ای ملایم باقی بماند.

پاول در سخنرانی‌ای که قرار بود اواخر دوشنبه در دانشگاه استنفورد ارائه شود، هیچ اشاره‌ای به سیاست پولی یا وضعیت اقتصاد نداشت.

سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌به‌راه داده‌های مهم این هفته هستند؛ از جمله گزارش اشتغال ماه نوامبر و شاخص هزینه‌کرد مصرف فردی در ماه سپتامبر. معامله‌گران در حال حاضر با احتمال ۸۸ درصدی معتقدند فدرال رزرو در نشست دسامبر نرخ بهره را کاهش خواهد داد.

در تحولات دیگر، کوین هِست، مشاور کاخ سفید، اعلام کرده در صورت انتخاب، آماده است ریاست فدرال رزرو را برعهده گیرد. اسکات بَسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز احتمال معرفی نامزد جدید پیش از کریسمس را مطرح کرده است. هِست – همچون ترامپ – از موافقان نرخ بهره پایین است؛ عاملی که معمولاً به نفع بازار طلا تمام می‌شود.

صندوق SPDR، بزرگ‌ترین صندوق ETF با پشتوانه طلا، گزارش داده دارایی‌هایش روز دوشنبه ۰.۴۴ درصد افزایش یافته و به ۱۰۵۰.۰۱ تن رسیده است؛ این رقم روز جمعه ۱۰۴۵.۴۳ تن بود.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۲.۰۷ درصد کاهش به ۵۷ دلار و ۹۲ سنت رسیده و پلاتین نیز با افت ۰.۲۰ درصدی در سطح ۱۶۶۲ دلار و ۶۶ سنت معامله می‌شود.