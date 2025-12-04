قیمت هر انس طلا در بازار جهانی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، هر انس طلا با ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۴,۱۹۶.۰۴ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای کاهش آن به مقدار ۱۳.۲۵ دلار است.

همچنین تغییرات هفتگی نشان می‌دهد، هر انس طلا ۰.۵۵ درصد کاهش قیمت را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است در حالی که در یک ماه گذشته، با ۵.۲۲ درصد افزایش مواجه شده است.

در ادامه، با نگاهی به ۳ ماه اخیر در می‌یابیم، هر انس طلا با ۱۶.۸۸ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان بیانگر افزایش آن به مبلغ ۶۰۶.۲۷ دلار است.

علاوه بر این، در ۶ ماه اخیر، قیمت هر انس طلا به میزان ۲۵.۰۷ درصد افزایش یافته، در حالی که در یک سال گذشته، هر انس طلا با ۵۹.۶۱ درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مبلغ ۱,۵۶۷.۱۶ دلار است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، هر انس نقره نیز با ۰.۴۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۵۸.۲۱ دلار معامله شد. این تغییر نشان‌دهنده کاهش آن به مقدار ۰.۲۷۳۵ دلار در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت انس نقره به ۵۸.۷۱۸۵ دلار و کمترین قیمت آن به ۵۸.۰۲۲۵ دلار رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت انس نقره با ۲۰.۷۱ درصد افزایش همراه بوده است. در حالی که در ۳ ماه اخیر ۴۲.۲۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

در نهایت، در طول یک سال گذشته، قیمت هر انس نقره ۸۶.۱۷ درصد افزایش یافته است که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۲۶.۹۴۴۵ دلار است.

در ادامه می‌توانید نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی را مشاهده کنید.

قیمت انس پلاتین

قیمت لحظه‌ای: ۱,۶۶۹.۵۵ دلار

بیشترین: ۱,۶۸۶.۹ دلار

کمترین: ۱,۶۶۵.۴۵ دلار

تغییر روزانه: ۱۹.۶۵ دلار

تغییر هفتگی: ۰.۸۷ درصد کاهش

تغییر ماهانه: ۶.۴۷ درصد افزایش

تغییر سه ماهه: ۲۰.۸۳ درصد افزایش

تغییر شش ماهه: ۴۶.۰۴ درصد افزایش

تغییر یک ساله: ۷۶.۵۵ درصد افزایش



قیمت انس پالادیوم