رشد قیمت طلا همزمان با تضعیف دلار و انتظار کاهش نرخ بهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، افت ارزش دلار باعث افزایش قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه شد؛ در حالیکه معاملهگران تقریباً مطمئناند فدرال رزرو در نشست این هفته نرخ بهره را کاهش میدهد. قیمت هر اونس طلا با رشد ۰.۴۷ درصدی به ۴۲۱۷ دلار و ۳۶ سنت رسید و معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیز با افزایش ۰.۰۵ درصدی در سطح ۴۲۴۵ دلار و ۱۰ سنت قرار گرفت.
آمارهای تازه نشان میدهد هزینهکرد مصرفکنندگان آمریکا در ماه سپتامبر رشد متوسطی داشته که نشانهای از کند شدن آهنگ اقتصاد این کشور در فصل سوم است. مقامهای فدرال رزرو نیز طی روزهای اخیر بر ضرورت کاهش دوباره نرخ بهره تأکید کردهاند و همین موضوع احتمال تعدیل ۲۵ واحدی نرخ در نشست ۹ و ۱۰ دسامبر را به ۸۸ درصد رسانده است. نرخ بهره پایین معمولاً به نفع طلا بهعنوان دارایی غیرسودده عمل میکند.
در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره که جمعه گذشته به اوج ۵۹ دلار و ۳۲ سنت رسیده بود، امروز ۰.۴۷ درصد افت کرده و به ۵۸ دلار و ۸۱ سنت رسیده است. تحلیلگران افزایش قیمت نقره در سال ۲۰۲۵ را نتیجه رشد تقاضای صنعتی و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه میدانند. پلاتین نیز با رشد ۱.۲۱ درصدی در سطح ۱۶۶۳ دلار و ۵۴ سنت معامله میشود.
