منصوری: ۶۷ حلقه چاه غیرمجاز در یزد مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد منصوری گفت: میزان بارندگی یزد در سال آبی گذشته تنها ۵۴ میلیمتر بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۴۴ درصد و نسبت به سال آبی قبل از آن ۶۳ درصد کاهش داشته است؛ موضوعی که بیانگر تداوم خشکسالی عمیق در استان یزد است.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت مصرف آب در بخشهای کشاورزی و صنعتی، افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد چاههای کشاورزی و ۸۶ درصد چاههای صنعتی استان یزد به کنتور هوشمند مجهز شدهاند و آب مورد نیاز بهرهبرداران در چارچوب طرح تحویل حجمی مدیریت میشود. از این طریق، مقدار برداشت سالانه در اختیار ذینفعان قرار میگیرد و مصرفکنندگان با مدیریت درست میتوانند نیاز آبی خود را در طول سال تنظیم کنند.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای یزد، درباره مقابله با برداشتهای غیرقانونی نیز اعلام کرد: سال گذشته ۶۷ حلقه چاه غیرمجاز در استان یزد، پر شد و در پنج سال گذشته این تعداد به ۴۷۰ حلقه رسیده است.
منصوری ادامه داد: این اقدام موجب صرفهجویی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب آب و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز در سفرههای زیرزمینی شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقهای یزد، با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع آبی، خاطرنشان کرد: امیدواریم با استمرار اقدامات حفاظتی شامل جلوگیری از حفر چاه جدید، برخورد با چاههای غیرمجاز و کنترل اضافهبرداشتها بتوانیم پایداری منابع آبی استان یزد را حفظ کرده و نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی هماستانیها را تأمین کنیم.
