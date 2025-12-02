به گزارش خبرگزاری مهر، یونس آزاد پور در سخنانی با تأکید بر اینکه تردد خودروها و موتورسیکلت‌های بدون پلاک به طور کامل ممنوع است، اظهار داشت: پلاک وسیله نقلیه هویت قانونی آن محسوب می‌شود و هرگونه تردد بدون پلاک، علاوه بر تخلف آشکار، زمینه‌ساز وقوع جرایم دیگر و ایجاد ناامنی در سطح شهرستان خواهد بود. بر همین اساس، مأموران انتظامی موظف‌اند در صورت مشاهده چنین مواردی، نسبت به توقیف وسیله نقلیه و معرفی راننده به مراجع قضائی اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به حرکات نمایشی و خطرناک توسط برخی خودروها و موتورسیکلت‌ها، افزود: انجام حرکات نمایشی، ویراژدادن، تک‌چرخ زدن و هرگونه اقدام مشابه که موجب اخلال در نظم عمومی، تهدید جان شهروندان و ایجاد مزاحمت برای مردم شود، به‌هیچ‌عنوان قابل‌تحمل نیست و برابر قانون با مرتکبین برخورد قاطع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، کرد: مطابق مواد قانونی، هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز در معابر عمومی که امنیت و آسایش مردم را سلب کند، جرم تلقی شده و مرتکبین علاوه بر توقیف وسیله نقلیه، با تشکیل پرونده قضائی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این اقدامات نه‌تنها تخلف رانندگی محسوب می‌شود، بلکه در مواردی می‌تواند مصداق مجرمانه داشته باشد و برابر قوانین با آنها برخورد می‌شود.

آزاد پور با هشدار جدی به رانندگان متخلف، تأکید کرد: هیچ‌گونه مماشاتی در برابر این رفتارها وجود نخواهد داشت. پلیس راهور و مأموران انتظامی موظف‌اند در سطح شهرستان حضور فعال داشته باشند و در صورت مشاهده خودروها یا موتورسیکلت‌های بدون پلاک و یا حرکات نمایشی، بلافاصله نسبت به توقیف و معرفی راننده به مرجع قضائی اقدام کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند و افزود: حفظ امنیت و آرامش عمومی وظیفه‌ای همگانی است. همکاری مردم با دستگاه قضائی و انتظامی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و ارتقای نظم اجتماعی ایفا کند.