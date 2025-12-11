توقیف ۲۷ وسیله نقلیه متخلف در شهرستان صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان صحنه اعلام کرد که در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۲۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف توسط مأموران این فرماندهی توقیف شده است. این اقدام در پی درخواستهای مردمی برای برخورد با مزاحمتها و تخلفات ترافیکی صورت گرفته است.
وحید خسروی در تشریح جزئیات این طرح گفت: مأموران انتظامی با رصد میدانی و حضور در نقاط مختلف سطح شهرستان، موفق به توقیف ۱۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۱ دستگاه خودرو شدند که مرتکب تخلفات متعدد شده بودند.
وی افزود: مهمترین تخلفات ثبتشده شامل ایجاد مزاحمت برای شهروندان، آلودگی صوتی، نداشتن پلاک، انجام حرکات مخاطرهآمیز و رانندگی بدون گواهینامه بوده است. به گفته خسروی، برخی از این موارد علاوه بر نقض قوانین، تهدیدی برای امنیت و آرامش عمومی به شمار میرفتند.
فرمانده انتظامی شهرستان صحنه تأکید کرد: اجرای این طرحها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و پلیس اجازه نخواهد داد عدهای با رفتارهای مخاطرهآمیز نظم عمومی را مختل کنند.
خسروی در پایان هشدار داد: پلیس برابر مقررات با هرگونه بینظمی، مزاحمت و اقدام ناامنکننده برخورد میکند و از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
