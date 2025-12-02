دریافت 3 MB کد خبر 6675397 https://mehrnews.com/x39LgC ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱ کد خبر 6675397 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱ افزایش قیمت بنزین چقدر اثر تورمی ایجاد خواهد کرد؟ مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: افزایش قیمت بنزین حدود ۲ دهم درصد اثر تورمی خواهد داشت. کپی شد مطالب مرتبط چمران: قانون هوای پاک نیازمند بهروزرسانی است جزئیات سهمیه بندی جدید بنزین خودروهای وارداتی جبران هر تغییر قیمت بنزین برای رانندگان مقابله با جریانات سازمان یافته در حوزه حجاب خودروهای دولتی و نوشماره با نرخ جدید سوختگیری میکنند فاطمه مهاجرانی در جمع دانشجویان دانشگاه یزد حاضر میشود برچسبها هیئت دولت بنزین قیمت بنزین نرخ تورم سخنگوی دولت
نظر شما