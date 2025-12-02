دریافت 3 MB
افزایش قیمت بنزین چقدر اثر تورمی ایجاد خواهد کرد؟

مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: افزایش قیمت بنزین حدود ۲ دهم درصد اثر تورمی خواهد داشت.

    • فریدون IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      تورم را قبول میکنیم هوای آلوده را نه

