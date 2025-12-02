به گزارش خبرگزاری مهر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه امروز شورای شهر با اشاره به بررسی سه اساسنامه شرکت پیام‌رسان، شرکت معاینه فنی خودرو تهران و نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران، درباره وضعیت آلودگی هوای پایتخت گفت: راه‌حل وجود دارد؛ شهرهای بزرگ‌تر و آلوده‌تر از تهران در دنیا با برنامه‌ریزی درست توانسته‌اند به هوای پاک برسند. ما هم قطعاً می‌توانیم، اما مشکل اینجاست که قوانین فقط نوشته و تصویب می‌شود و اجرا نمی‌شود.

وی با اشاره به جلسات وزارت کشور افزود: بارها پیشنهاد دادم و کتبی هم اعلام خواهم کرد که جلسات بررسی عملکرد دستگاه‌ها برگزار شود. اگر این روند پیگیری نشود ما ناچاریم خودمان اطلاعات را کسب کنیم، دعوت کنیم، سوال کنیم و برای مردم و رسانه‌ها گزارش دهیم که کدام دستگاه وظایفش را انجام نداده است.

چمران با انتقاد از کم‌کاری برخی نهادها اظهار داشت: در همان جلسات وزارت کشور مشخص شد برخی دستگاه‌ها به وظایفشان عمل نکرده‌اند؛ یکی از آنها خود وزارت کشور است که باید نسبت به تأمین اتوبوس برای تهران و سایر شهرها اقدام می‌کرد. حتی قراردادهای سال‌های قبل نیز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.

حمل‌ونقل عمومی، کلیدی‌ترین راه‌حل آلودگی هوا

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه مهم‌ترین راه‌حل آلودگی هوا توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش تردد خودروهای شخصی است گفت: اگر خودروهای شخصی هم به سمت سوخت پاک و خودروهای هیبریدی بروند تأثیر زیادی خواهد داشت. هرچند تهران از نظر جغرافیایی، وزش باد و کمبود بارش در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

وی با اشاره به تأثیر بارش دیشب عنوان کرد: چند قطره باران هوای تهران را به شرایط قابل‌قبول رساند. این نشان می‌دهد شرایط اقلیمی چقدر مؤثر است.

چمران همچنین قانون هوای پاک را ناکافی دانست و گفت: این قانون باید به‌روز شود. دستگاهی که مسئول اجراست باید از قدرت و جایگاه کافی برخوردار باشد تا بتواند هماهنگی لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: در بسیاری از شهرها ورود خودروهای بنزینی یا غیر برقی به محدوده مرکزی ممنوع است و برای خودروها و اتوبوس‌ها پلاک ویژه صادر می‌شود. این کارها شدنی است، فقط اراده لازم می‌خواهد.

در ادامه جلسه و به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت، چمران درباره وضعیت مناسب‌سازی تهران اظهار کرد: اگر با گذشته مقایسه کنیم، پیشرفت داشته‌ایم. مسیرهای مناسب‌سازی‌شده هر سال افزایش یافته و برنامه‌ریزی‌ها نسبت به سال‌های پیش منظم‌تر شده است.

وی افزود: البته اگر بخواهیم ایده‌آل نگاه کنیم هنوز کمبود داریم. افراد دارای معلولیت از برخی نعمت‌های طبیعی محروم‌اند و جامعه باید به شیوه دیگری این کمبود را جبران کند.

رئیس شورای شهر تهران با ذکر نمونه‌ای از اقدامات انجام‌شده گفت: برای دانش‌آموزان دارای معلولیت، وسایل نقلیه ویژه و رایگان تأمین شده که این خدمات در بسیاری از شهرها کمتر دیده می‌شود.

چمران در پایان تأکید کرد: مشکلات حمل‌ونقل فقط مختص افراد دارای معلولیت نیست و حتی افراد غیر معلول هم در تهران با مسئله تردد مواجه‌اند، اما تلاش می‌کنیم شرایط برای همه بهتر شود.