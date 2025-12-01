دریافت 105 MB کد خبر 6674970 https://mehrnews.com/x39L5T ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸ کد خبر 6674970 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸ جزئیات سهمیه بندی جدید بنزین خودروهای وارداتی با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی سهمیه یارانهای خودروهای وارداتی از نیمه دوم آذر حذف میشود. کپی شد مطالب مرتبط پاسخ پرسشهای متداول طرح جدید بنزین منتشر شد جبران هر تغییر قیمت بنزین برای رانندگان خودروهای دولتی و نوشماره با نرخ جدید سوختگیری میکنند افزایش قیمت بنزین چقدر اثر تورمی ایجاد خواهد کرد؟ شایعه کارتهای سوخت سفید تکذیب شد برچسبها بنزین قیمت بنزین پمپ بنزین مصرف بنزین
