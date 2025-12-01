دریافت 105 MB
کد خبر 6674970
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

جزئیات سهمیه بندی جدید بنزین خودروهای وارداتی

با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سهمیه یارانه‌ای خودروهای وارداتی از نیمه دوم آذر حذف می‌شود.

