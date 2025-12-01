به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کرامت ویس‌کرمی درباره مصوبه هیئت وزیران درباره سه‌نرخی شدن بنزین اظهار کرد: با اجرای این مصوبه، هیچ تغییری در مقدار سهمیه و نرخ اول و دوم که خودروها دریافت می‌کنند، ایجاد نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، سهمیه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ اول (۱۵۰۰ تومان) و ۱۰۰ لیتر با نرخ دوم (۳۰۰۰ تومان) تغییر نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه هدف مصوبه هیئت وزیران کنترل و مدیریت این موضوع است که مردم از کارت هوشمند شخصی خود استفاده کنند، بیان کرد: هم‌اکنون با شرایطی روبه‌رو هستیم که روزانه حداقل ۴۰ درصد عرضه بنزین با کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود، این در حالی است که میانگین مصرف روزانه بنزین ۱۳۳ میلیون لیتر است، به عبارت دیگر، روزانه ۵۳ میلیون لیتر از کارت جایگاه با نرخ ۳,۰۰۰ تومان استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه هدف این است که استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی افزایش یابد و استفاده از کارت اضطراری به حداقل برسد، افزود: به افرادی که کارت هوشمند سوخت ندارند، کارت داده می‌شود و از نیمه دوم آذر، قیمت سوختی که با کارت جایگاه دریافت می‌شود، ۵,۰۰۰ تومان خواهد بود و زمان دقیق بعداً اطلاع‌رسانی می‌شود.

ویس‌کرمی با بیان اینکه برخی خودروها مشمول سهمیه اول و دوم نمی‌شوند، گفت: خودروهای دولتی مشمول این قانون هستند. دولت اعلام کرده است که به خودروهای دولتی سهمیه ۳۰۰۰ تومانی تعلق نمی‌گیرد و باید با نرخ ۵,۰۰۰ تومان سوخت‌گیری کنند، همچنین خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی و خودروهای نوشماره با نرخ کارت اضطراری، یعنی ۵,۰۰۰ تومان سوخت‌گیری می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که خودروهای مذکور چگونه باید سوخت‌گیری کنند، تصریح کرد: به این خودروها کارت سوخت داده می‌شود و سهمیه نرخ اول و دوم را که ۱۶۰ لیتر می‌شود دریافت می‌کنند، اما با نرخ ۵,۰۰۰ تومان سوخت‌گیری می‌کنند. در واقع سهمیه آنها ۱۶۰ لیتر با نرخ ۵,۰۰۰ تومان خواهد بود، همچنین منظور از نوشماره خودروی صفر کیلومتر است که تازه از کارخانه بیرون آمده است.