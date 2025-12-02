  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

فرماندار اردبیل:عملیات اجرایی پروژه‌های بخش ثمرین در حال انجام است

اردبیل-فرماندار اردبیل گفت:عملیات اجرایی پروژه های بخش ثمرین شتاب می گیرد و در این راستا اعتبارات لازم تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری ظهر سه شنبه در جلسه بررسی پروژه‌های بخش ثمرین اظهارکرد: عملیات اجرایی پل تاریخی دوجاخ ثمرین و ساماندهی، زیر سازی وآسفالت تسهیل می‌شود و در این زمینه هم اعتبارات مورد نظر تأمین شده تا این پروژه در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

وی از زیر سازی و آسفالت راه مکان جشنواره ثمرین خبرداد و گفت: با تکمیل این پروژه برخی روستاهای های ثمرین هم از بن بست خارج شده و هم رونق اقتصادی، گردشگری و توسعه منطقه هم رقم خواهد خورد.

فرماندار اردبیل از آسفالت و ساماندهی مسیر اردبیل به ثمرین خبرداد و گفت: در این زمینه هم اقدامات خوبی انجام شده و تدوام خواهد داشت.

قلندری تصریح کرد: از ظرفیت سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) استان نیز در اجرای پروژه‌های بخش ثمرین بهره گیری خواهد شد.

