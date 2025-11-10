قلندری: ۷۰۰ میلیارد تومان برای راه های روستایی شهرستان اردبیل هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری عصر دوشنبه در بازدید از جاده نئور اظهار کرد: اعتبارات آسفالت ۹ کیلومتر جاده عباس آباد به نئور هم ابلاغ شده و به محض تخصیص این ۹ کیلومتر هم آسفالت می‌شود.

وی افزود: با توجه به گردشگری بودن نئور این منطقه بسیار حائز اهمیت است و در این راستا زیرساخت‌های لازم از جمله راه در این منطقه تکمیل می‌شود.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: طی سال گذشته و امسال از منابع مختلف ۷۰۰ میلیارد تومان برای زیرسازی، آسفالت و ساماندهی راه‌های روستایی شهرستان اردبیل هزینه شد و از اعتبارات سفر رئیس جمهور هم اعتباراتی برای ساماندهی و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان اختصاص یافته است.

قلندری گفت: یکی از رویکردهای اساسی در شهرستان اردبیل تکمیل زیرساخت‌های روستاها از جمله راه است و در این زمینه از تمام ظرفیت‌ها استفاده می‌شود.