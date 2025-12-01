به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری صبح دوشنبه در جلسه بررسی پروژههای تأمین منابع آبی شهرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، از شهروندان خواست ضمن رعایت الگوی مصرف، صرفه جویی در مصرف آب را مد نظر قرار دهند.
وی در این جلسه که با هدف بررسی آخرین وضعیت پروژهها و طرحهای در دست اجرای شهرستان در حوزه آب تشکیل یافت، بر سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژههای در دست اجرا از جمله تکمیل مخزن ۲۰ هزار لیتری شام اسبی، تکمیل و احداث تصفیه خانه جدید و خطوط انتقال و تأسیسات پمپاژ و اقدامات علاج بخشی دشت اردبیل تأکید کرد.
فرماندار اردبیل همچنین با بیان اینکه سرعت بخشیدن به اجرای این پروژهها نقش قابلتوجهی در تقویت منابع تأمین آب شهرستان خواهد داشت، گفت: از همشهریان درخواست داریم با صرفهجویی در مصرف آب، همراهی لازم را با دستگاههای اجرایی داشته باشند.
قلندری با اشاره به اینکه بدون مشارکت عمومی برنامهها قابل تحقق نخواهند بود، ادامه داد: تغییر نگرش نسبت به آب از منبعی نامحدود به سرمایهای حیاتی ضروری است.
وی تاکید کرد: رعایت الگوی کشت با استفاده از آبیاری نوین با آگاه سازی کشاورزان و با همکاری جهاد کشاورزی بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
