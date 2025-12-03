قلندری: انتقال آب از سفیدرود به اردبیل تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری شامگاه سهشنبه در نشستی با موضوع بررسی روشهای تأمین و جابهجایی آب مورد نیاز مرکز استان، اظهار کرد: لازم است تازهترین شرایط منابع آبی و قابلیتهای انتقال آب به اردبیل مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.
وی با توجه به سکونت نیمی از جمعیت استان در شهر اردبیل و همچنین محدودیتهای بارندگی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی، بر تسریع در ارزیابیهای فنی و پروژههای عمرانی انتقال آب از حوضه سفیدرود به استان تأکید کرد.
فرماندار اردبیل با تأکید بر شتاببخشی به اجرای تصفیهخانه شورابیل، جمعآوری چاهها و تکمیل شبکه آب آشامیدنی درون شهر توسط شرکت آب منطقهای و آب و فاضلاب، گفت: تأمین پایدار آب شرب مرکز استان نیازمند همکاری همه مسئولان و همچنین اختصاص و فراهمآوری بهموقع اعتبارات مالی است.
در ادامه این نشست، فرهاد سبحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل، بر نیاز به برنامهریزی درازمدت برای تأمین پایدار آب آشامیدنی اردبیل، کاستن از فشار بر منابع موجود و تنوعبخشی به منابع تأمین آب تأکید کرد و گفت: انتقال آب به مرکز استان باید با در نظر گرفتن پیوست بررسی تنشهای اجتماعی منطقه انجام شود.
علی حیدری، مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب، ظرفیتهای حوضه سفیدرود و مسیرهای پیشنهادی انتقال، اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی آب سد گیوی به شهر اردبیل منتقل نخواهد شد.
وی در ادامه با اعلام خبر اختصاص اعتبارات لازم از سوی دولت برای خرید اراضی و آبگیری سد شهریار، اضافه کرد: در این نشست، گزینههای مسیر انتقال آب از حوضه سفیدرود و سد شهریار بر پایه هزینه مالی، محیطزیست منطقه، تعداد ایستگاههای پمپاژ، اختلاف ارتفاع، طول مسیر، حفاری تونل، دشواری اجرا، مدت زمان انجام و دیگر ملاحظات فنی مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.
