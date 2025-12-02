به گزارش خبرنگار مهر، محسن فتحی در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۱ آذرماه) در نطق میاندستور خود اظهار کرد: مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان، مسیر را برای همه روشن کردند و بر ضرورت وحدت جریانهای سیاسی تأکید داشتند. همانگونه که ایشان فرمودند، اختلافنظرها وجود دارد اما مهم آن است که در برابر دشمن، همانند ایام جنگ ۱۲ روزه، در کنار یکدیگر باشیم.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، همبستگی ملی را عامل اصلی اقتدار کشور دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همفکری، همراهی و پرهیز از تنشهای بیحاصل نیاز داریم. هیاهو و جدال سیاسی مشکلات مردم را حل نمیکند؛ همکاری قوای سهگانه، نخبگان و جوانان شرط ساختن آیندهای روشن است.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن مدیران عامل صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: بازنشستگان سالها بار کشور را بر دوش کشیدند و امروز با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند. آنان تنها خواهان زندگی آبرومند و خدمات درمانی قابلدسترسی هستند و باید به وضعیت آنان فوراً رسیدگی شود.
فتحی همچنین خطاب به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی با اشاره به فشار تورمی و گرانی در بازار، تصریح کرد: سفره مردم کوچک شده و شرمندگی والدین از تأمین حداقلهای زندگی، تصویری تلخ از وضعیت اقتصادی امروز است. تورم فقط یک عدد نیست؛ تأثیر مستقیم بر امنیت روانی خانوادهها و امید جوانان دارد و ادامه این شرایط قابلتحمل نیست.
وی خطاب به سازمان اداری و استخدامی نیز خواستار تعیین تکلیف فوری نیروهای شرکتی شد و تأکید کرد: تعلل بیشتر در تبدیل وضعیت این نیروها پذیرفتنی نیست.
فتحی در ادامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش، تعیین تکلیف نیروهای پیشدبستانی، نهضتی، حقالتدریس و طرح امین را مطالبه جدی این گروهها دانست.
