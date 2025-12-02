به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد در جلسه دادستان‌های سراسر استان با تقدیر از تلاش‌های جهادی کارکنان دادسراهای استان اظهار کرد: وجود نیروهای جوان، متعهد و توانمند در دادسراها سبب بهبود چشمگیر شاخص‌های عملکردی استان شده است.

دادستان مرکز استان با اشاره به اهمیت نظارت داخلی گفت: دادستان باید بر تمام مراحل رسیدگی از شروع تعقیب تا تحقیقات مقدماتی، اظهار نظر، نظارت بر بازپرسان و نهایتاً اجرای احکام اشراف کامل داشته باشد.

رزاقی نژاد افزود: انتقال تجربه، آموزش قضات جوان و نقش‌آفرینی مستقیم در پرونده‌های مهم، کیفیت رسیدگی را افزایش می‌دهد و سرعت احقاق حق مردم را بیشتر می‌کند.

رزاقی‌نژاد، گفت: مردم زمانی از دستگاه قضائی رضایت خواهند داشت که دادستان‌ها از آغاز تا پایان فرایند رسیدگی نقش محوری و فعال داشته باشند.

رزاقی‌نژاد حضور دادستان‌ها در زندان‌ها را یکی از مهم‌ترین معیارهای نظارتی برشمرد و گفت: دادستان‌ها باید حداقل دو بار در ماه از زندان‌های استان بازدید و وضعیت مددجویان را از نزدیک بررسی و پایش کنند.

دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه دادستان پناه مردم است گفت: حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی باید نسبت به تمام مراجعه کنندگان از کارشناس و وکیل و متهم و شاکی تا همکاران قضائی و اداری صورت گیرد.

رزاقی نژاد افزود: دادستان‌ها سه شنبه هاکه روز ملاقات مردمی است هیچ جلسه و بازدیدی نداشته باشند و گوش شنوای مردم باشند و اقدامات لازم برای پیگیری درخواست‌های آنان را داشته باشند.

دادستان مرکز استان با تاکید بر تمرکز بر اجرای احکام و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گفت: اجرای احکام نیازمند مطالبه‌گری و پیگیری مستقیم دادستان است تا حقی از کسی ضایع نشود.

دادستان مرکز استان بابیان این که نظارت بر محلات کم‌برخوردار و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی تقویت می‌شود، گفت: دادستان‌های سراسر استان با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی محلات کم برخوردار حوزه‌های قضائی را شناسایی و بر کاهش اسیب های اجتماعی و پیگیری اجرای حقوق عمومی در این محلات تمرکز کنند.

رزاقی‌نژاد، حقوق عامه را یکی از اولویت‌های مهم دادستان‌ها برشمرد و گفت: نظارت بر کالاهای اساسی و برخورد با ترک‌فعل دستگاه‌ها، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، صیانت از محیط زیست، منابع آبی و اراضی زراعی و توجه به آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آن‌ها از جمله اولویت‌های حقوق عامه است.

وی ادامه داد: رصد فضای مجازی برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و امنیت روانی تشدید می‌شود.

دادستان مرکز استان بر پیگیری و نظارت دادستان‌ها بر اقدامات ضدفرهنگی و تهدیدات امنیتی هم تاکید کرد و گفت: دادستان‌ها به صورت ویژه باید مسائل فرهنگی و منافی عفت، نظارت و طرح‌های ویژه برای شناسایی و مقابله با جریانات نظامند اجرا کنند.

رزاقی نژاد بر صیانت از امنیت روانی مردم هم تاکید کرد و افزود: رصد فضای مجازی به صورت مستمر باید انجام و با کسانی که امنیت روانی مردم و عفت جامعه را مخدوش می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.

رزاقی نژاد با اشاره به آتش‌سوزی جنگل‌ها در چند شهر استان هم گفت: دادستان‌ها باید علاوه بر نظارت و مطالبه‌گری از مدیران اجرایی در خصوص نظارت و پیشگیری از بروز آتش سوزی، عوامل آتش‌سوزی‌های عمدی را شناسایی و برخورد کنند.