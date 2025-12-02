  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

پیگیری قضایی عوامل عمدی آتش‌سوزی جنگل‌ها در اولویت است

گرگان-دادستان مرکز گلستان با هشدار نسبت به افزایش آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های استان گفت: شناسایی و تعقیب قضایی عوامل عمدی آتش‌افروزی از حریق در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد در جلسه دادستان‌های سراسر استان با تقدیر از تلاش‌های جهادی کارکنان دادسراهای استان اظهار کرد: وجود نیروهای جوان، متعهد و توانمند در دادسراها سبب بهبود چشمگیر شاخص‌های عملکردی استان شده است.

دادستان مرکز استان با اشاره به اهمیت نظارت داخلی گفت: دادستان باید بر تمام مراحل رسیدگی از شروع تعقیب تا تحقیقات مقدماتی، اظهار نظر، نظارت بر بازپرسان و نهایتاً اجرای احکام اشراف کامل داشته باشد.

رزاقی نژاد افزود: انتقال تجربه، آموزش قضات جوان و نقش‌آفرینی مستقیم در پرونده‌های مهم، کیفیت رسیدگی را افزایش می‌دهد و سرعت احقاق حق مردم را بیشتر می‌کند.

رزاقی‌نژاد، گفت: مردم زمانی از دستگاه قضائی رضایت خواهند داشت که دادستان‌ها از آغاز تا پایان فرایند رسیدگی نقش محوری و فعال داشته باشند.

رزاقی‌نژاد حضور دادستان‌ها در زندان‌ها را یکی از مهم‌ترین معیارهای نظارتی برشمرد و گفت: دادستان‌ها باید حداقل دو بار در ماه از زندان‌های استان بازدید و وضعیت مددجویان را از نزدیک بررسی و پایش کنند.

دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه دادستان پناه مردم است گفت: حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی باید نسبت به تمام مراجعه کنندگان از کارشناس و وکیل و متهم و شاکی تا همکاران قضائی و اداری صورت گیرد.

رزاقی نژاد افزود: دادستان‌ها سه شنبه هاکه روز ملاقات مردمی است هیچ جلسه و بازدیدی نداشته باشند و گوش شنوای مردم باشند و اقدامات لازم برای پیگیری درخواست‌های آنان را داشته باشند.

دادستان مرکز استان با تاکید بر تمرکز بر اجرای احکام و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گفت: اجرای احکام نیازمند مطالبه‌گری و پیگیری مستقیم دادستان است تا حقی از کسی ضایع نشود.

دادستان مرکز استان بابیان این که نظارت بر محلات کم‌برخوردار و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی تقویت می‌شود، گفت: دادستان‌های سراسر استان با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی محلات کم برخوردار حوزه‌های قضائی را شناسایی و بر کاهش اسیب های اجتماعی و پیگیری اجرای حقوق عمومی در این محلات تمرکز کنند.

رزاقی‌نژاد، حقوق عامه را یکی از اولویت‌های مهم دادستان‌ها برشمرد و گفت: نظارت بر کالاهای اساسی و برخورد با ترک‌فعل دستگاه‌ها، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، صیانت از محیط زیست، منابع آبی و اراضی زراعی و توجه به آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آن‌ها از جمله اولویت‌های حقوق عامه است.

وی ادامه داد: رصد فضای مجازی برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و امنیت روانی تشدید می‌شود.

دادستان مرکز استان بر پیگیری و نظارت دادستان‌ها بر اقدامات ضدفرهنگی و تهدیدات امنیتی هم تاکید کرد و گفت: دادستان‌ها به صورت ویژه باید مسائل فرهنگی و منافی عفت، نظارت و طرح‌های ویژه برای شناسایی و مقابله با جریانات نظامند اجرا کنند.

رزاقی نژاد بر صیانت از امنیت روانی مردم هم تاکید کرد و افزود: رصد فضای مجازی به صورت مستمر باید انجام و با کسانی که امنیت روانی مردم و عفت جامعه را مخدوش می‌کنند، قاطعانه برخورد شود.

رزاقی نژاد با اشاره به آتش‌سوزی جنگل‌ها در چند شهر استان هم گفت: دادستان‌ها باید علاوه بر نظارت و مطالبه‌گری از مدیران اجرایی در خصوص نظارت و پیشگیری از بروز آتش سوزی، عوامل آتش‌سوزی‌های عمدی را شناسایی و برخورد کنند.

