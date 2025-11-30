به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد میردوستی، در بازدید از محور باینال به خمبرآباد، وضعیت نامناسب این مسیر را مهمترین چالش رفتوآمد اهالی ۹ روستای منطقه عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فوری این جاده، اعلام کرد: به اداره راهداری سه ماه فرصت داده شد تا عملیات روکش و ایمنسازی مسیر را انجام دهد و شرایط تردد ساکنان بهبود یابد.
میردوستی همچنین در ادامه این بازدید، به مشکلات روشنایی و ایمنی محورهای پرتردد ورودی شهر کلاله و دوراهی لیتن اشاره کرد و دستور داد اقدامات لازم برای تأمین روشنایی و افزایش ضریب ایمنی این نقاط نیز در اسرع وقت انجام شود.
وی هدف از این پیگیریها را حفظ جان شهروندان و تسهیل تردد در مسیرهای روستایی و ورودیهای پرتردد شهرستان عنوان کرد.
