صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری بورسیه دانشجویان در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقینژاد اظهار کرد: پرونده با شکایت چند خانواده از گرگان و چند شهر دیگر از جمله آبادان، خرمآباد و اهواز در دادسرای گرگان، تشکیل شد.
وی افزود: متهم با معرفی خود بهعنوان فردی که مجوز اعزام دانشجو را دارد، اعتماد خانوادهها را جلب کرده بود.
به گفته دادستان، این فرد هیچ مجوز رسمی برای فعالیت آموزشی یا اعزام دانشجو نداشت و مدارکی که برای جلب اعتماد خانوادهها ارائه میکرد نیز جعلی بود.
دادستان مرکز استان گفت: دانشجوها صرفاً در دانشگاههای روسیه ثبت نام میشدند و خانوادهها شهریه و هزینههای مربوط به دانشگاه را به حسابها، صرافیها و ولتهایی که متهم معرفی میکرد، واریز میکردند.
وی افزود: دانشجویان پس از حضور در دانشگاه مقصد با وجود پرداخت شهریه از سوی خانوادهها، با مشکل مواجه و مجبور به ترک دانشگاه، میشدند.
رزاقی نژاد افزود: پس از بررسی مشخص شد، متهم پول دریافتی از سوی خانواده را به دانشگاهها پرداخت نکرده است.
دادستان مرکز استان، افزود: برخی شاکیان تا حدود هشت میلیارد تومان به متهم پول پرداخته بودند.
رزاقی نژاد افزود: کیفرخواست این پرونده صادر، و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شد.
دادستان مرکز استان به مردمتوصیه کرد: برای گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران، پیش از اعتماد به افراد یا موسساتی که ادعای انجام امور تحصیلی یا بورسیه در دانشگاههای خارج از کشور را دارند، از مجاز بودن آنها مطمئن شوند.
