هشدار قضایی در پی افزایش خطر آتش سوزی جنگل های گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد، از آماده‌باش قضائی ویژه برای صیانت از جنگل‌های هیرکانی در استان خبر داد و اظهار کرد: در شرایط فعلی، حفظ این میراث ملی فقط یک توصیه زیست‌محیطی نیست یک تکلیف قانونی است و دادستانی با تمام ظرفیت قانونی ورود کرده است.

وی با اشاره به خشکی هوا، و خزان درختان در جنگل‌های هیرکانی گفت: در شرایط فعلی کوچک‌ترین جرقه می‌تواند به فاجعه‌ای غیرقابل جبران تبدیل شود.

رزاقی نژاد افزود: بر اساس مواد ۴۵،۴۶،۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها مراتع و ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران هرگونه آتش‌افروزی، بی‌احتیاطی، رهاسازی آتش، سوزاندن پسماند، پرتاب ته‌سیگار، استفاده غیرمجاز از وسایل حرارتی در جنگل، و ترک‌فعل دستگاه‌های مسئول، جرم است و در پیگرد قضائی متخلفان تردید نمی‌کنیم.

دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه مسئولیت دستگاه‌ها در این شرایط مضاعف است، افزود: هرگونه کوتاهی در پیشگیری، پایش، تجهیز نیروها یا اطلاع‌رسانی به مردم، مصداق ترک‌فعل است و دادستانی بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: به یگان‌های حفاظتی، نیروی انتظامی، دهیاران، بخشداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده که گشت‌زنی، کنترل ورودی‌ها به جنگل‌ها، نظارت بر حضور گردشگران و اقدامات بازدارنده را تقویت کنند.

دادستان با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مردمی و محیط بانان و جنگلبانان در حفاظت از جنگل‌های استان، از مردم خواست: هر گزارش درباره خطر آتش‌سوزی، تخلف یا بی‌احتیاطی، را علاوه بر دستگاه‌های متولی محیط زیست و منابع طبیعی، به دادستانی نیز اعلام کنند.

روز گذشته بخش‌های از جنگل‌های گلستان در منطقه درازنو آتش گرفت که با ورود به موقع، خاموش شد.