به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه دو کودک به همراه پدرانشان به کلانتری ۱۵ خرمآباد و اعلام شکایت مبنی بر سرقت گوشی همراه با تهدید سلاح سرد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرمآباد با راهنمایی شاکیان و اشراف اطلاعاتی سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.
فرمانده انتظامی خرمآباد، بیان داشت: متهم توسط مالباختهها شناسایی که برای بررسی دیگر جرایم مرتکبه احتمالی در اختیار پلیس قرار دارد.
سرهنگ کیان مهر، تأکید کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مرتکب اقدامات خشن شوند، بدانند پلیس با قاطعیت با اینگونه جرایم برخورد قاطع و سختی خواهد داشت و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
