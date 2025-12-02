  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

سارق به عنف در خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری سارق به عنف که با تهدید سلاح سرد در سطح این شهرستان گوشی تلفن همراه کودکان را سرقت می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه دو کودک به همراه پدرانشان به کلانتری ۱۵ خرم‌آباد و اعلام شکایت مبنی بر سرقت گوشی همراه با تهدید سلاح سرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ خرم‌آباد با راهنمایی شاکیان و اشراف اطلاعاتی سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، بیان داشت: متهم توسط مال‌باخته‌ها شناسایی که برای بررسی دیگر جرایم مرتکبه احتمالی در اختیار پلیس قرار دارد.

سرهنگ کیان مهر، تأکید کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مرتکب اقدامات خشن شوند، بدانند پلیس با قاطعیت با این‌گونه جرایم برخورد قاطع و سختی خواهد داشت و شهروندان هرگونه مورد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

