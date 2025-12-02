به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی با موضوع قانون اساسی به مناسبت فرارسیدن روز بزرگداشت قانون اساسی با حضور دکتر طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در محل دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه ۲۵ شهید ناظر انتخابات که در این جنگ به شهادت رسیدند، گفت: تصور دشمن این بود که با به شهادت رساندن فرزندان این سرزمین می‌تواند جلوی توسعه علم را بگیرد و مسیر را مسدود کند؛ اما نمی‌داند که انگیزه‌ها بیشتر و اراده‌ها مستحکم‌تر می‌شود.

تجلی آرمان‌های یک ملت در قانون اساسی

دکتر طحان نظیف در ادامه به جایگاه رفیع قانون اساسی اشاره کرد و آن را «قانون مادر» خواند.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین آرمان‌ها و ارزش‌های یک ملت در این سند منعکس شده است، اظهار داشت: وقتی قانون اساسی می‌خوانیم، در کنارش، انگار تاریخ و سوابق تاریخی و آنچه بر این سرزمین و مردمانش گذشته را هم می‌خوانیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در این راستا گفت: قانون اساسی برخی کشورها را که می‌خوانید، می‌بینید نسبت به ارتش و موضوعات نظامی خیلی با احتیاط برخورد کرده، یا در قانون اساسی برخی دیگر از کشورها نسبت به مقوله جمهوریت حساسیت به خرج داده شده است. در کشور ما هم همین موضوعات هست؛ جمهوریت و اسلامیت نظام قابل بازنگری نیست، چون تغییر چنین مواردی، ماهیت نظام سیاسی را تغییر می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان با یادآوری فرآیند تصویب قانون اساسی در سال ۵۸، به مشارکت فعال مردم در آن مقطع اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰۰ پیشنهاد از سوی اقشار مختلف مردم، از فرهیختگان تا حوزویان به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارسال شد. مردم درگیر این فرآیند بودند و مذاکرات مستقیم از صداوسیما پخش می‌شد.

وی افزود: یکی از اعضای آن مجلس تعریف می‌کرد که تصورم این بود مردم ما را نمی‌شناسند، اما وقتی به حوزه انتخابیه رفتم، مردم با عتاب و اعتراض گفتند چرا مدام با یک موضوع مخالفت می‌کنی؟ و این یعنی مردم در جریان جزئیات اظهارنظرهای نمایندگان بودند.

‌کارآمدی قانون اساسی در بحران‌ها

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به کارآمدی قانون اساسی در بحران‌ها تصریح کرد: مثال نزدیک آن، اتفاقی بود که برای ریاست محترم فقید کشورمان، آیت‌الله رئیسی افتاد. همه ناراحت و در حزن و اندوه بودند، ولی کسی با ابهامی مواجه نبود؛ چرا که قانون اساسی حتی برای چنین روزهایی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.

وی افزود: ساعت ۸ صبح خبر شهادت اعلام شد و ما ساعت ۱۰ با موضوع برگراری انتخابات زودهنگام جلسه داشتیم و تا شب همه‌چیز مشخص و زمان‌بندی انتخابات اعلام شد.

دکتر طحان نظیف در بخش پایانی سخنان خود، گفت: به همان اندازه که از این قانون فاصله گرفتیم، پیش نرفتیم. یکی از اشکالات ما این است که در کشور اساساً به این قانون کم مراجعه می‌کنیم، کم مطالعه‌اش می‌کنیم و کم مطالبه‌اش می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم حقوقی برای شهروندان یادآور شد: بر اساس همین قانون، هر شهروند جمهوری اسلامی می‌تواند نسبت به مصوبات مختلف در کشور، اگر آن را خلاف شرع یا قانون بداند، شکایت کند و دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان به آن رسیدگی می‌کنند؛ این قابلیت افتخار دارد.

وی در پایان از دانشجویان و نخبگان خواست تا با برگزاری رویدادهای شبیه‌سازی و مطالعه دقیق اصول قانون اساسی، در ترویج و فرهنگ‌سازی این سند ملی کوشا باشند.

بر اساس این گزارش دکتر طحان نظیف در جریان حضور در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به سوالات متعدد دانشجویان پاسخ گفت.

گفتنی است؛ پیش از این نشست نیز سخنگوی شورای نگهبان با حضور در سلف دانشجویی، ضمن گفت‌وگو با دانشجویان ناهارش را با آنها صرف کرد.