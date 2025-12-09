به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: روز دانشجو را به شما که آینده نزدیک کشور در دست شماست تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر و شهدای دانشگاهی و شهدای دانشگاه شهید بهشتی را گرامی می‌دارم.

وی ادامه داد: به ویژه شهید طهرانچی و فکر نمی‌کنم هیچ دانشگاهی به اندازه دانشگاه شهید بهشتی شهید در این جنگ تقدیم کرده باشد و دشمن نشان داد به هیچ مبنایی پایبند نیست. حتی از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده می‌کند؛ شهدایی نظیر شهید طهرانچی ثابت کرد با علم می‌توان خار چشم دشمن بود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با کُشتن و به شهادت رساندن دانشمندان خط علم متوقف نمی‌شود. در جنگ ۱۲ روزه ۲۵ نفر از خانواده ناظران شورای نگهبان به شهادت رسیدند و به گفته حاج قاسم شهادت پاداش یک عمر مجاهدت این عزیزان بوده و باید جای خالی شهدا را پُر کنیم و بیشتر تلاش کنیم تا کشور بیشتر به قله‌های اقتدار دست یابد.

طحان نظیف در بخشی از سخنانش قانون اساسی را در مقایسه با دوره پیشا قانون اساسی، نعمت دانست و افزود: ما دوره پیشا قانون اساسی را تجربه نکردم و فرض ما این است که همواره حق رأی، حق تحصیل، کرامت و آزادی همیشه بوده است در حالیکه اینطور نبود. شاهی بوده که اراده او برقرار بوده؛ تاریخ باید برای همه نسل‌ها منطبق با ادبیات خودشان روایت شود و اگر روایت نکنیم، کسانی طبق میل خودشان روایت می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی قانون اساسی می‌خوانیم تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمان را مرور می‌کنیم، مهمترین ارزش‌ها و ضوابط اداره یک کشور در قانون اساسی است. همینطور فصلی به نام حقوق ملت در قانون اساسی داریم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: قانون اساسی در آلمان، فرانسه و ژاپن به مقوله‌هایی نظیر تفکیک قوا و ارتش حساسیت دارد و در قانون اساسی ما هم حساسیت به اسلام وجود دارد، کلمات نباید برای ما عادی شوند، حقوقی که این قانون برای مردم ما به ارمغان آورده در کجای تاریخ این سرزمین وجود داشته؟ تا بوده مردم رعیت بودند. و حق تعیین حکومت خود را به دست آوردند.

طحان نظیف به شهادت شهید رئیسی در سفر کاری پرداخت و ادامه داد: همه ناراحت فقدان رئیس جمهور بودیم اما نگران نبودیم چرا که قانون اساسی این موقعیت را هم پیش بینی کرده بود و حتی در جنگ ۱۲ روزه اگر مرور کنیم، فرماندهان ارشد نظامی ما پِی در پِی به شهادت رسیدند و توسط فرماندهی معظم کل قوا منصوب شدند. این نکته مهمی است که قدردان چنین قانونی باشیم و قدرشناسی آن به شناختش است. باید انتظار داشته باشیم دانشجویان بیشتر به آن مراجعه و آن را مطالعه کنند.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) دانشگاه را منشأ تحولات اجتماع می‌دانستند، رهبری فرمودند گفتمان سازی انجام شود و اینکه چه چیزی برای جامعه مهم باشد یا نباشد توسط دانشجویان و دانشگاهیان تعیین می‌شود. این قانون باید در دستان شما باشد و مطالبات‌تان را از طریق آن پیگیری کنید. نقش شما فرق دارد و تعیین اولویت‌های دولت را در دست دارید.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی می‌تواند نظام سلطه را به چالش بکشد ادامه داد: اگر به قانون مراجعه کردیم آرمان‌هایش مطالبه ما می‌شود.

طحان نظیف با مرور برخی از وقایع هنگام تصویب قانون اساسی در زمان امام خمینی رحمت الله علیه، افزود: ۴ هزار پیشنهاد در رابطه با تصویب قانون اساسی به دست آمده بود، برخی از پیشنهاد دهندگان یک قانون اساسی کامل را پیشنهاد داده بودند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این جلسه در پاسخ به پرسش دانشجویان و راجع به نظارت بر عملکرد مسئولین و آسیب به محیط زیست که مورد پرسش دانشجویی بود به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اصل ۵۰ قانون اساسی کامل است و هر میزان پایبند به قانون بودیم پیش رفتیم و مسئولان و دستگاه‌ها مطابق قانون وظایف خود را انجام می‌دهند و قضاوت عملکرد آنها با شماست.

طحان نظیف همچنین راجع به شفاف نبودن برخی از رد صلاحیت‌ها که از سوی یکی از دانشجویان مطرح و به رد صلاحیت علی لاریجانی و سخنان رهبری و جفا به رد صلاحیت شدگان اشاره شد، عنوان کرد: ملاک‌ها قانون است و سلیقه‌ای نیست، مبنای ما استعلام‌هاست و به دفاعیه‌های افراد توجه می‌کنیم و در ریاست جمهوری موضوع کمی متفاوت است. رد شدن در این انتخابات به این معنی است که فقط برای آن انتخاب احراز نشدند و موارد رد را انتشار عمومی نمی‌دهیم و مجوز آن را نداریم. برخی دلایل اعلامی را مطرح نمی‌کنند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند و ما خودمان می‌خواهیم که موارد را بررسی کنیم.

طحان نظیف همچنین عنوان کرد: هیچ موضوع پنهانی نداریم و سامانه نظران اعضای شورای نگهبان را سال‌ها قبل راه اندازی کردیم. مشروح مذاکرات شورای نگهبان، گزارش استدلال‌های شورای نگهبان و تمام مصوبات بعد از انقلاب در این سامانه به صورت شفاف و به روز وجود دارد.

‌ طحان نظیف همچنین راجع به نقش شورای نگهبان در حفظ حقوق بشر که یکی از دانشجویان جویا شد، اظهار کرد: مبنای ما در شورای نگهبان قانون اساسی و حقوق بشر است، حاکمیت قانون و حقوق بشر ما به اِزا در قانون اساسی دارند. ما بر مبنای قانون اساسی خودمان به موارد توجه داریم.

وی با ذکر مثالی به بررسی تشدید مجازات اسیدپاشی پرداخت و گفت: به دلیل آسیب‌های مادی که در متن اولیه پیش بینی نشده بود، مصوب به مجلس برگشت اصلاح شود اما در رسانه‌ها تیز شد که شورای نگهبان با تشدید مجازات اسیدپاشی مخالف است، البته بعد از آنکه متن مصوب اصلاح شد به تأیید رسید و مراحل خود را طی کرد. اما با این واکنش‌ها باید در نظر بگیریم که شورای نگهبان منافع جامعه را در نظر می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان راجع به قانون انتخابات نیز گفت: ما در شورا بیشترین مطالب رو راجع به قانون انتخابات مطرح کردیم، تا زمانی که قانون اصلاح نشود باید همین قانون ملاک عمل باشد.