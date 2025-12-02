به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی در نشست همافزایی زندگی با آیهها که از صبح سهشنبه در محل بنیاد هدایت قم آغاز شده، در کنار معاونین سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران کل و مسئولان ادارات قرآنی استانهای کشور حضور یافته است.
این برنامه با هدف تبادل تجربههای مدیریتی، بررسی روند فعالیتهای قرآنی در سطح ملی و ارتقای هماهنگی میان بخشهای فرهنگی و رسانهای ادارات کل تبلیغات اسلامی در زمینه اجرای طرح زندگی با آیهها برگزار میشود و مدیران واحدهای رسانهای نیز در آن مشارکت دارند.
در بخشهایی از نشست، ارائه حجتالاسلام عابدینی درباره مباحث محتوایی و راهبردی فعالیتهای قرآنی مورد توجه قرار گرفته و مدیران کل استانها دیدگاهها، الگوها، نقدها و پیشنهادهای خود را درباره روند اجرای برنامههای قرآنی و تبلیغی به خصوص در حوزه اجرای طرح زندگی با آیهها مطرح کردهاند.
برنامههای نوبت عصر نشست با محوریت کارگاههای تخصصی پیشبینی شده است، کارگاه عملیات اعتکاف و کارگاه تدبر در قرآن کریم از جمله این بخشهاست که با هدف ارتقای سطح دانشی و مهارتی مدیران و کارشناسان برگزار میشود.
در ادامه این نشست، شرکتکنندگان به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف میشوند و همچنین برنامه حضور در محل تدفین شهید محمد سعید ایزدی در دستور قرار گرفته که با روایتگری همسر این شهید والامقام همراه خواهد بود.
