قم میزبان نشست هم‌افزایی زندگی با آیه های مدیران تبلیغات اسلامی کشور

قم- نشست ملی هم‌افزایی زندگی با آیه‌ها با حضور مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی، مدیران کل و معاونان فرهنگی استان‌ها در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی در نشست هم‌افزایی زندگی با آیه‌ها که از صبح سه‌شنبه در محل بنیاد هدایت قم آغاز شده، در کنار معاونین سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مدیران کل و مسئولان ادارات قرآنی استان‌های کشور حضور یافته است.

این برنامه با هدف تبادل تجربه‌های مدیریتی، بررسی روند فعالیت‌های قرآنی در سطح ملی و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای ادارات کل تبلیغات اسلامی در زمینه اجرای طرح زندگی با آیه‌ها برگزار می‌شود و مدیران واحدهای رسانه‌ای نیز در آن مشارکت دارند.

در بخش‌هایی از نشست، ارائه حجت‌الاسلام عابدینی درباره مباحث محتوایی و راهبردی فعالیت‌های قرآنی مورد توجه قرار گرفته و مدیران کل استان‌ها دیدگاه‌ها، الگوها، نقدها و پیشنهادهای خود را درباره روند اجرای برنامه‌های قرآنی و تبلیغی به خصوص در حوزه اجرای طرح زندگی با آیه‌ها مطرح کرده‌اند.

برنامه‌های نوبت عصر نشست با محوریت کارگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شده است، کارگاه عملیات اعتکاف و کارگاه تدبر در قرآن کریم از جمله این بخش‌هاست که با هدف ارتقای سطح دانشی و مهارتی مدیران و کارشناسان برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست، شرکت‌کنندگان به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف می‌شوند و همچنین برنامه حضور در محل تدفین شهید محمد سعید ایزدی در دستور قرار گرفته که با روایتگری همسر این شهید والامقام همراه خواهد بود.

