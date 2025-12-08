به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیهای صبح دوشنبه در همایش ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد برگزارکننده اعتکاف استان قم با قدردانی از حمایت جامعه مدرسین و مراجع تقلید، جایگاه قم و حوزه علمیه را در گسترش این سنت معنوی مهم ارزیابی کرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر اعتکاف در ایران و جهان اظهار داشت: امروز بیش از ۶۰ کشور مراسم اعتکاف را برگزار میکنند و این حرکت جهانی متکی بر تجربه و الگوی ارائهشده از سوی قم است.
رئیس ستاد ملی اعتکاف با بیان اینکه اعتکاف در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و ملی اثرگذار است، افزود: در طول سالها کسی را ندیدهام که وارد اعتکاف شود و دست خالی بازگردد؛ اعتکاف امّالعبادات است و برکات آن در زندگی مردم مشهود است.
وی با اشاره به توصیههای امام خمینی (ره) و مراجع عظام تقلید درباره نقش دعای معتکفین در رفع بلاها خاطرنشان کرد: بزرگان حوزه همچون آیتالله بهجت (ره) و آیتالله گلپایگانی (ره) بر اهمیت دعاهای معتکفان در دورههای حساس تأکید ویژه داشتند.
تکیهای با تأکید بر اینکه کیفیت نباید فدای کمیت شود، تصریح کرد: اعتکاف باید فضایی برای خلوت، تفکر و تربیت معنوی جوانان باشد و رهبر انقلاب نیز همواره بر حفظ آرامش و معنویت مساجد تأکید داشتهاند.
وی با بیان اینکه شوراهای راهبری اعتکاف در استانها فعال شده و طلاب مهارتدیده در حال اعزام به مراکز برگزاری هستند، گفت: ظرفیتهای جدید دانشآموزی، دانشجویی، نخبگانی و مادر-فرزندی در دست تنظیم است و پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد.
رئیس ستاد ملی اعتکاف همچنین از ایجاد شبکه سراسری فضای مجازی ویژه معتکفین خبر داد و افزود: این شبکه قرار است ارتباط هفتگی، ارائه معارف، پرسشوپاسخ و جلسات هدایتگر را دنبال کند.
وی در پایان با دعوت به گسترش این سنت الهی، تأکید کرد: اعتکاف جلوهای از معنویت، وحدت و استقامت ملی است و ملت ایران با وجود فشارها، تحریمها و فتنهها به برکت معنویتهایی مانند اعتکاف، اربعین و زیارت رضوی ایستادگی کرده است.
