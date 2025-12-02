فرماندار گرمسار خواستار تبدیل روز دانشجو به فرصتی برای حل مشکلات شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی با موضوع هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت روز ۱۶ آذر، به میزبانی فرمانداری گرمسار با بیان اینکه هم افزایی دستگاه‌ها برای اجرای منسجم و شایسته برنامه‌های روز دانشجو مورد تأکید است، ابراز داشت: از ظرفیت شهرستان برای برگزاری این مراسم می‌بایست استفاده شود.

وی خواستار اجرای برنامه‌های روز دانشجو با مشارکت گسترده مراکز آموزش عالی در سطح شهرستان شد و افزود: در دانشگاه می‌بایست برنامه‌های ویژه برای این در نظر بگیرد.

فرماندار گرمسار به اهمیت جایگاه دانشجو در مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه تاکید و ابراز داشت: دانشگاه‌های شهرستان تکریم مقام علمی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان و تأمین امکانات مورد نیاز آنان را در دستور کار قرار دهند.

همتی با بیان اینکه مطالبات دانشجویان باید شنیده شود، تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید فضایی مناسب برای این موضوع منظور کنند.

وی به رفع مشکلات دانشجویان تاکید کرد و افزود: رؤسای دانشگاه‌ها ارتقا کیفیت خدمات دهی به دانشجویان را در دستور کار قرار دهند.