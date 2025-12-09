دانشگاه سرآغاز تحول و پیشرفت؛ ارتباط با پارک علم و فناوری تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه با حضور در دانشگاه آزاد واحد گرمسار به مناسبت روز و هفته دانشجو سرآغاز تحول و پیشرفت یک جامعه را از دانشگاه دانست و تاکید کرد: دانشجویان باید با تکیه بر علم آینده این سرزمین را بسازند.

وی ایجاد تغییر، تمدن سازی و توسعه را از درون دانشگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: دانشجویان باید با خودباوری و تلاش در جامعه اثرگذاری مطلب داشته باشند.

فرماندار گرمسار خواستار ورود دانشجویان به مقوله پرهیز از مصرف گرایی و اسراف در جامعه شد و اظهار کرد: دانشجویان می‌بایست الگوی صحیح مصرف را در جامعه رواج دهند.

همتی دانشگاه‌ها را از پرداختن به صرف آموزش تئوری نهی کرد و در ادامه گفت: دانشگاه‌ها باید برای تقویت انگیزه تولید و نوآوری میان دانشجویان تلاش کنند.

وی خواستار ارتباط گیری دانشگاه با پارک علم و فناوری شد و افزود: این اقدام می‌تواند دانشجو را با دستاوردهای علمی و فناوری داخلی آشنا کرده و باعث رشد و شکوفایی و خلاقیت بین آنها شوند.