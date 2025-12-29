موانع اجرایی بازماندگان از تحصیل در گرمسار شناسایی و برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در نشست نهضت سوادآموزی به میزبانی فرمانداری گرمسار بر رفع موانع اجرایی و تسریع در شناسایی و آموزش افراد بازمانده از تحصیل تأکید کرد و ابراز داشت: این اقدام منتهی به ارتقا فرهنگی در شهرستان میشود.
وی با اشاره به اینکه سواد آموزی تنها به خواندن و نوشتن نیست، افزود: میبایست با برنامه ریزی لازم ارتقای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در گرمسار پیگیری شود.
فرماندار گرمسار با تاکید به اینکه رفع بی سوادی نیازمند همراهی سایر دستگاهها نیز است، ابراز داشت: برای رفع موانع فرمانداری گرمسار پیشقدم است و برای تحقق آن تلاش میکند.
همتی خواستار نگاه جهادی و هدفمند برای داشتن جامعه باسواد در گرمسار شد و تصریح کرد: با همراهی همه بخشها هیچ فرد واحد شرایط از آموزش و تحصیل دور نخواهد ماند.
وی ادامه داد: رفع اختلاف اطلاعات بین سامانهها، تسهیل فرآیند شناسایی افراد بی سواد و تسریع پاسخگویی دستگاههای ذی ربط از موارد مورد نیاز در گرمسار است.
نظر شما