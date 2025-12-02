به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی پارک استوناوند شهر گرمسار با بیان اینکه این اقدام با هدف توسعه فضاهای عمومی انجام گرفته است، بیان کرد: این پارک در فضایی به مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه رویکرد این طرح‌ها ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم ساختن فضایی در خور مردم شهر گرمسار برای گذران اوقات فراغت است، افزود: این پارک استانداردهای لازم به لحاظ مناسب سازی استفاده از معلولان و جانبازان را خواهد داشت.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه هزینه ساخت پارک از محل منابع داخلی شهرداری است، ابراز داشت: مبلغ هشت میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این پارک منظور شده است.

همتی با بیان اینکه این پارک طی مدت پنج ماه طبق قرارداد با پیمانکار به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: این پارک به زیبایی شهری و فضای سبز گرمسار خواهد افزود.

وی با تاکید بر اینکه نگهداری این پارک نیازمند مشارکت همه شهروندان است، اضافه کرد: این پارک به فضایی برای بازی کودکان و پیاده روی سالمندان تبدیل خواهد شد.