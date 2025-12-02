اختصاص ۷۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به شهرستان چرام

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم مهرجو در جلسه تسهیلات جز ۷_۱ گفت: امسال برای نخستین‌بار سهم هر شهرستان با اجرای برش شهرستانی به‌صورت دقیق مشخص و در همین زمینه مبلغ ۷۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب جز ۱ تا ۷ برای شهرستان چرام اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر لزوم جلوگیری از هرگونه انحراف در پرداخت تسهیلات، افزود: نظارت سختگیرانه و مستمر در دستور کار ما است و اجازه نخواهیم داد منابع مالی از مسیر اصلی خود خارج شود و در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز تیم‌های بازرسی فعال می‌شوند تا روند اجرای برنامه‌ها با دقت رصد گردد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان اظهار کرد: همه دستگاه‌ها موظف‌اند در مسیر هدایت و جذب تسهیلات همکاری کامل داشته باشند تا روند پرداخت‌ها به بهترین شکل پیش برود.

وی تاکید کرد: همچنین مصوب شده دستگاه‌هایی که تا پایان سال نتوانند اعتبارات خود را جذب کنند سهم آنها به دستگاه‌های دیگر منتقل خواهد شد.

مهرجو با تاکید بر رویکرد دولت در اجرای سیاست‌های شفاف، بیان کرد: امسال تمامی روندها از تخصیص اعتبارات تا پرداخت تسهیلات، به‌صورت کاملاً شفاف و در راستای سیاست‌های دولت انجام شده است.

وی گفت: پنج درصد از مجموع این تسهیلات به مناطق محروم و کم‌تر برخوردار اختصاص می‌یابد و انتظار می‌رود دستگاه‌ها در اجرای این سیاست همراهی لازم را داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: به‌منظور ارتقای سطح خدمات‌رسانی و تسهیل امور مردم، جامعه کارگری و کارفرمایی نمایندگی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان چرام تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

وی از برگزاری همایش حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید خبر داد و اضافه کرد: این همایش با همراهی نمایندگان مردم و دستگاه‌های دولتی برگزار خواهد شد و هدف اصلی آن تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید در استان است.