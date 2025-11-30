انحراف تسهیلات اشتغال در گچساران؛ ۸ هزار میلیارد ریال جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری گچساران با حضور ابراهیم مهرجو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، رؤسای برخی بانکهای شهرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
سید احمد نشاطیفر معاون فرماندار گچساران، در این نشست گفت: سال گذشته بیشترین مشکلات از سوی بانکها ایجاد شد و برخی بانکها اعتبارات خود را در حوزه اشتغال تخصیص ندادند.
جذب ۸ هزار میلیارد ریال طرحهای اشتغال زایی در استان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجامشده برای جذب اعتبارات، گفت: اعتبارات امسال متفاوت از سال گذشته است و با وجود اینکه همه استانها سال گذشته سهم برابری داشتند، با رایزنیهای بیشتر، توانستیم هشت هزار میلیارد ریال را از ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبارات جذب کنیم.
ابراهیم مهرجو افزود: در برخی شهرستانها کاربر شهرستانی مشخص شده و سهم هر منطقه تعیین شده است.
وی تصریح کرد: سهم گچساران در سال جاری دو هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال بود که این تسهیلات طبق شاخصها بین دستگاهها و بانکهای شهرستان توزیع شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید بر اهمیت نظارت بر پرداخت تسهیلات، گفت: نظارت حین پرداخت و پس از آن، مهمترین بخش اجرای طرحهای اشتغال است و تلاش ما این است که انحراف تسهیلات به صفر برسد.
وی افزود: طرحها باید دارای توجیه اقتصادی باشند و به کسانی داده شوند که اشتغال مولد و پایدار ایجاد کنند.
مهرجو ادامه داد: در صورتی که دستگاهی تا پایان سال سهم خود را جذب نکند، این اعتبار به دستگاه دیگری واگذار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری همایش منطقهای وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در دیماه در شهرستانهای باشت و گچساران خبر داد و گفت: این همایش فرصتی برای جذب سرمایهگذاران و توسعه اشتغال در شهرستانها خواهد بود.
حشمت دشتی، مسئول دفتر نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم شفافیت در پرداخت تسهیلات و رسیدگی به مشکلات جوانان بیکار تأکید کرد و گفت: وامها باید به اندازهای باشند که متقاضی بتواند کار خود را آغاز کند و نباید منابع حیف و میل شود.
لیلا عطازاده مدیر جهاد کشاورزی گچساران، نیز از شیوه تقسیم تسهیلات انتقاد کرد و گفت: ۹۰ درصد متقاضیان در نهایت به جهاد کشاورزی مراجعه میکنند و بنابراین لازم است فرآیند پرداخت شفاف و مستقیم باشد.
اشتغالزایی ۶۶ نفر در طرح مشاغل خرد روستای دیل
علی نیکبخت، مدیر بنیاد علوی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به فعالیتهای این بنیاد گفت: در روستای دیل گچساران سال گذشته ۶۶ نفر در مشاغل خرد مشغول به کار شدند و این روستا بهعنوان پایلوت در زمینه سلامت، آموزش و اشتغالزایی تقویت میشود.
