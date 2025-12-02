سفر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به اوگاندا

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در رأس هیأتی به منظور دیدار و گفتوگو با مقامات اوگاندایی، وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد. هیأت ایرانی در فرودگاه مورد استقبال محمد احمد کیسوله، مشاور ارشد رئیس جمهوری اوگاندا، قرار گرفت.
هدف اصلی این سفر، بررسی مناسبات دوجانبه ایران و اوگاندا، پیگیری مقدمات برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و فنی دو کشور، و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی اوگاندا جهت توسعه تعاملات تجاری و سرمایهگذاری است.
کیسوله، مشاور ارشد رئیس جمهوری اوگاندا در امور خاورمیانه که پیشتر سابقه سفارت در ایران را نیز در کارنامه دارد، ضمن خوشامدگویی به هیأت ایرانی، بر اهمیت تبادل هیأتها و توسعه همکاریهای دوجانبه در تمامی زمینهها تاکید ورزید. وی بهطور خاص، حوزه کشاورزی را به عنوان یکی از محورهای اصلی و دارای اولویت در روابط اقتصادی فیمابین معرفی کرده و بر ضرورت گسترش این نوع همکاریها تاکید نمود.
این سفر در راستای سیاستهای کلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای قاره آفریقا و تنوعبخشی به شرکای تجاری صورت میگیرد. انتظار میرود نتایج مذاکرات و نشستهای این هیأت، گامهای عملی و مؤثری در جهت ارتقای سطح روابط اقتصادی و فنی میان دو کشور به دنبال داشته باشد.
نظر شما