ابلاغ پیام وزیر امور خارجه به وزارت خارجه تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، میرمسعود حسینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس امروز و در غیاب وزیر امور خارجه تونس در دیداری با محمد بن عیاد قائم مقام وزارت امورخارجه ضمن بحث و بررسی مسائل مورد علاقه طرفین و پیشرفت روابط بخصوص بعد از دیدار چند ماه قبل وزیر امورخارجه کشورمان دعوت رسمی مکتوب از محمد علی النفطی وزیر خارجه تونس را به او تقدیم کرد.

بن عیاد نیز ضمن تشکر و ابلاغ سلام اعلام کرد در اولین فرصت این دعوت نامه را به وزیر منعکس و اظهار امیدواری نمود در اولین فرصت در سال جدید میلادی این سفر انجام و باعث تسریع و تقویت هر چه بیشتر روند روابط دو کشور گردد.