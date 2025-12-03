  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

ابلاغ پیام وزیر امور خارجه به وزارت خارجه تونس

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس پیام وزیر امور خارجه را به وزارت خارجه تونس ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرمسعود حسینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس امروز و در غیاب وزیر امور خارجه تونس در دیداری با محمد بن عیاد قائم مقام وزارت امورخارجه ضمن بحث و بررسی مسائل مورد علاقه طرفین و پیشرفت روابط بخصوص بعد از دیدار چند ماه قبل وزیر امورخارجه کشورمان دعوت رسمی مکتوب از محمد علی النفطی وزیر خارجه تونس را به او تقدیم کرد.

بن عیاد نیز ضمن تشکر و ابلاغ سلام اعلام کرد در اولین فرصت این دعوت نامه را به وزیر منعکس و اظهار امیدواری نمود در اولین فرصت در سال جدید میلادی این سفر انجام و باعث تسریع و تقویت هر چه بیشتر روند روابط دو کشور گردد.

کد خبر 6677212
اكرم سادات حسيني شبستري

