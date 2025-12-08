اسلامی: رشد و پیشرفت همه جانبه کشور نتیجه انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در مراسم روز دانشجو که در دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که امروز در خدمت دانشجویان هستم و روز دانشجو را تبریک عرض می‌کنم. اینکه دانشجو نسبت به آینده و سرنوشت کشورش حساس باشد و متعهدانه پیگیری کند، همان خواسته قلبی مقام معظم رهبری و مردم ایران است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی دو خروجی مهم دارد یکی رشد و سعادت ملت ایران و رشد و پیشرفت همه جانبه کشور است. این مهم دو بال متوازن است اگر جایی پیشرفت مؤثر داریم و در جایی ناقص است به این دلیلی است که به موازین انقلاب اسلامی توجه نکرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ترامپ در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در مورد همه جا نوشته است اما نکته مهم این است که هم به جامعه، فرهنگ، اصالت و پیشرفت و علوم و فنون پرداخته است.

اسلامی اظهار داشت: اخیراً روبیو اعلام کرده که ایران حق ندارد فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، در حالی که طی بیست سال گذشته مؤسسه ASI بیشترین تحقیقات هسته‌ای را درباره ایران انجام داده است.

وی افزود: پروژه نیروگاه بوشهر به دلایل مختلف از زمان آغاز، به‌درستی پیگیری نشده بود؛ اما طی دوازده سال فعالیت این نیروگاه، بیش از ۷۲ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید شده است.

اسلامی ادامه داد: پیش از انقلاب، تولید ۲۳ هزار مگاوات برق هسته‌ای تصویب و حتی قراردادهای آن منعقد شده بود، اما اجرایی نشد. در سال ۱۴۰۱ سند راهبردی سازمان انرژی اتمی را به همراه رئیس‌جمهور شهید در دستور کار قرار دادیم و تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تا سال ۱۴۲۰ در پنج نقطه ساحلی هدف‌گذاری شده که اکنون در حال پیشرفت است.

وی تصریح کرد: امروز در سایت نیروگاه یک، بیش از ۶ هزار نفر فعالیت می‌کنند.

اسلامی تأکید کرد: سازمان انرژی اتمی نهادی است که باید با تحقیقات نتیجه‌گرا توانمندی‌های راهبردی کشور را خلق و توسعه دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد تبیین جایگاه انرژی اتمی و فوایدش در جامعه و همچنین برای دانشجویان، افزود: سال ۱۴۰۲ در دفترچه کنکور فراخوان دانشجو در مقطع کارشناسی دادیم. یکی از سیاست درهای باز ما یکی از فوایدش این است که دانشجوها و اساتید بیایند.

وی در مورد ریشه اصلی اختلاف ایران و آژانس گفت: با آژانس یک‌مسئله بیشتر نداریم و آن فشار سیاسی است که سه کشور اروپایی و آمریکا به آژانس وارد می‌کند. اتهامی که به صنعت هسته‌ای ما می‌زنند بیش از ۲۵ سال است که میگویند هدفتان مبهم است و به دنبال کار نظامی هستید. ۲۵ سال مذاکره انجام شده است که حاصل آن شد سند برجام. این سند که در سر سال دهم خاتمه پیدا می‌کنم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. آژانس موظف بوده به تعهدات برجامی نظارت کند هر سه ماه به شورای حکام و هر شش ماه به سازمان ملل گزارش دهد. تا سالیان سال آژانس مرتب گزارش می‌داد اما از زمان خروج ترامپ از برجام ایران طبق سند برجام بازگشت از تعهدات داشت؛ نه تخلف فنی و ته تخلف پادمانی‌وجود داشت.

وی گفت: در دوره مذاکراتی در دوره بایدن و دولت دوازدهم، گفتند بازدیدی از چهار مکان داشته باشیم. این ۴ مکان همان مکان‌هایی مختومه قبل بود. دوباره با این ۴ مکان شروع به ایجاد جنجال کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی در مورد حفاظت از دانشمندانی که شهید شدند، گفت: هرکدام از این مسؤولان حفاظت داشتند ان‌شاءالله خداوند کمک کند و حفاظت آنها قوی شود.

وی در مورد رفع تحریم‌ها، گفت: هیچ چیز دست آژانس نیست، تحریم دست آمریکایی‌هاست و آنها از ابزار آژانس برای اعمال تحریم‌ها سوءاستفاده می‌کنند.

اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد جنگ ۱۲ روزه و تهدید در حوزه هسته‌ای، افزود: در جنگ ما غافل گیر نشدیم؛ پیش بینی‌های ما به لطف الهی کارساز بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود عضویت ایران در ان‌پی‌تی به تأسیسات هسته‌ای آن حمله شد، گفت: منشور ملل متحد آسیب دیده و حرمت قوانین بین الملل شکسته شده است. بایستی مقاوم و قوی بود و نباید ترسید و محکم پیش رفت. هیچگاه کسی نباید در پیشرفت تردید داشت.

وی در مورد سهم سازمان در سبد انرژی گفت: هدف گذاری ما در ۱۴۲۰ این است که به سهم ۲۰ درصد برسیم که در دنیا حدود ۱۰ و ۱۱ درصد وجود دارد، ما بتوانیم به این سهم از سبد انرژی برسیم.

اسلامی در مورد روابط سازمان انرژی اتمی‌با دانشگاه‌ها گفت: با ۴۰ دانشگاه و مرکز پژوهشی قرارداد همکاری داریم که این موضوع رو به گسترش است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد افق سیاست هسته‌ای ایران گفت: فرایند توسعه صنعتی برای رسیدن به سهم اینکه بتوانیم کشور را بهره مند کنیم. در بحث رادیوداروها سهم داریم که در حال گسترش آن هستیم.