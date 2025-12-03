به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، همین امر در مورد افراد همسن که رژیم غذایی دو هفتهای داشتند و به جای غذاهای فوق فرآوریشده، غذاهای سالمتر و غیرفرآوریشده، مصرف میکردند، صادق نبود.
بخش زیادی از کالری دریافتی در میان افرادی که در معرض غذاهای فوق فرآوریشده قرار داشتند، از میانوعدهها ناشی میشد.
«الکس دیفلیسینتونیو»، یکی از نویسندگان این مطالعه از مؤسسه تحقیقات زیستپزشکی فرالین در ویرجینیا تک، خاطرنشان کرد: «خوردن میانوعده در زمان عدم گرسنگی، پیشبینیکننده مهمی برای افزایش وزن در آینده در جوانان است و به نظر میرسد قرار گرفتن در معرض غذاهای فوق فرآوریشده، این تمایل را در نوجوانان افزایش میدهد.»
غذاهای فوق فرآوریشده عمدتاً از موادی استخراجشده از غذاهای کامل، مانند چربیهای اشباع، نشاسته و قندهای افزوده، تهیه میشوند.
آنها همچنین حاوی طیف گستردهای از افزودنیها هستند تا آنها را خوشمزهتر، جذابتر و ماندگارتر کنند. نمونههایی از این موارد شامل محصولات پختهشده بستهبندیشده، غلات شیرین، محصولات آماده مصرف یا آماده گرم کردن و غذاهای آماده سرد میشود.
از سوی دیگر، غذاهای کامل مانند میوهها، سبزیجات و غلات کامل فرآوری نشده هستند و بسیاری از محصولات لبنی حداقل فرآوری را دارند.
طبق گفته تیم تحقیقات، غذاهای فوق فرآوری شده با سندرم متابولیک، سلامت ضعیف قلب و سایر بیماریها در جوانان مرتبط بودهاند.
آیا قرار گرفتن در معرض این غذاها میتواند به طور کلی باعث پرخوری شود؟
برای فهمیدن این موضوع، تیم دیفلیسینتونیو ۲۷ نفر، ۱۸ تا ۲۵ ساله، را به مدت دو هفته تحت یکی از دو رژیم غذایی قرار داد.
در یک رژیم غذایی، ۸۱٪ کالری از غذاهای فوق فرآوری شده تأمین میشد، در حالی که رژیم غذایی دیگر هیچ کالری از غذاهای فوق فرآوری شده نداشت.
«برندا دیوی»، نویسنده ارشد مطالعه، خاطرنشان کرد: «ما این رژیمهای غذایی را با دقت بسیار زیادی طراحی کردیم تا از نظر ۲۲ ویژگی، از جمله درشت مغذیها، فیبر، قند افزوده، چگالی انرژی و همچنین بسیاری از ویتامینها و مواد معدنی، با هم مطابقت داشته باشند. مطالعات قبلی تا این حد رژیمهای غذایی را با هم مطابقت نداده بودند.»
محققان پس از پایان دو هفته رژیم غذایی ویژه، عادات غذایی هر فرد جوان را در طول یک ماه تغذیه «عادی» پیگیری کردند. آنها به ویژه به میزان مصرف در بوفه صبحانه «هر چه میتوانید بخورید» و همچنین سینیهای میان وعده پس از صبحانه توجه کردند.
برای گروه ۲۷ نفره به طور کلی، تیم هیچ تغییر بزرگی در میزان کالری دریافتی افراد پس از ترک رژیمهای غذایی تخصصی یا اینکه آیا آنها غذاهای فوق فرآوری شده را ترجیح میدهند یا خیر، مشاهده نکرد.
با این حال، هنگامی که دادهها را بر اساس سن تجزیه کردند، محققان متوجه شدند که گروه جوانتر - افراد ۱۸ تا ۲۱ ساله - اگر به تازگی رژیم غذایی سرشار از غذاهای فوق فرآوری شده را تمام کرده بودند، کالری بیشتری در صبحانه بوفه خود مصرف میکردند. آنها همچنین با وجود اینکه تازه صبحانه خورده بودند و گرسنه نبودند، خیلی بیشتر میان وعده خوردند.
چنین تغییری در بین جوانان ۱۸ تا ۲۱ ساله که رژیمهای غذایی با غذاهای فرآوری نشده یا با حداقل فرآوری داشتند، مشاهده نشد.
محققان گفتند که بررسی دقیقتر اینکه چگونه برخی غذاها ممکن است باعث پرخوری شوند مورد نیاز است.
