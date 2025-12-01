به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی شامگاه دوشنبه در آئین پایانی بیستوششمین جشنواره تئاتر قم در تالار فرهنگ و هنر در سخنانی اهمیت این رویداد هنری را در گسترش نگاه حرفهای به نمایش و ارتقای کیفیت تولیدات نمایشی استان مورد توجه قرار داد.
سوقندی با بیان اینکه تئاتر جایگاهی فراتر از مرزبندیهای سیاسی دارد و از بطن فرهنگ و زیست اجتماعی مردم قم میجوشد، گفت: هدف بنیادین جشنواره، اندیشیدن به تئاتر و فراهم کردن مسیر رشد برای هنرمندان است.
وی با اشاره به نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پشتیبانی از جریان هنر افزود: این مجموعه وظیفه دارد بستر مناسب برای فعالیت هنری را مهیا کند و امکانات لازم برای خلق و اجرای آثار را در اختیار هنرمندان قرار دهد تا تولیدات نمایشی استان بتوانند در سطح ملی عرضه شوند.
سوقندی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم همراهی نهادها و فعالان فرهنگی برای رفع موانع پیشروی هنرمندان اظهار کرد: هنگامی که همه دستگاهها در کنار هنرمندان قرار بگیرند و از ایجاد مانع پرهیز شود، نتیجه آن بازگشت هنر به جایگاه واقعی خود یعنی میان مردم خواهد بود و مدیران میآیند و میروند اما هنرمندان و آثارشان در حافظه فرهنگی جامعه ماندگار میمانند.
وی همچنین به جنبه اجتماعی و نسلی جشنواره استانی تئاتر اشاره کرد و ادامه داد: جلوه برجسته این دوره، حضور چهرههای پیشکسوت در کنار نسل جوان است؛ این همنشینی، زمینه انتقال تجربه، شکلگیری نگاه تازه و افزایش اعتمادبهنفس جوانان را در عرصه نمایش فراهم میکند.
سوقندی با تأکید بر اینکه جشنواره تنها بخش کوچکی از فعالیتهای هنری استان است اضافه کرد: تلاش میکنیم علاوه بر برگزاری جشنواره، در حوزه آموزش، مشاوره و تأمین امکانات تولید، حمایتهای جدیتری صورت گیرد تا آثار نمایشی قم با استانداردهای حرفهای و قابلیت عرضه در صحنههای بزرگتر تولید شوند.
قم- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: هنر زمانی به جایگاه واقعی خود بازمیگردد که مجموعه دستگاههای فرهنگی در کنار هنرمندان قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی شامگاه دوشنبه در آئین پایانی بیستوششمین جشنواره تئاتر قم در تالار فرهنگ و هنر در سخنانی اهمیت این رویداد هنری را در گسترش نگاه حرفهای به نمایش و ارتقای کیفیت تولیدات نمایشی استان مورد توجه قرار داد.
نظر شما