شهردار قم: هنر نمایش عامل ارتقای نشاط اجتماعی و توسعه فرهنگی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه بیست‌وششمین جشنواره تئاتر قم در تالار فرهنگ و هنر در سخنانی، جایگاه هنرمندان و هنر نمایش در تقویت فرهنگ و هویت شهر را مورد تأکید قرار داد.



عظیمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده قم در عرصه‌های فرهنگی و هنری افزود: این شهر نه تنها آشیانه اهل بیت (ع) و مرکز پرورش استعدادهای درخشان است، بلکه قلب تپنده جهان تشیع به شمار می‌رود و هنرمندان تئاتر باید قدر نقش و اثرگذاری خود را بدانند، زیرا هر اثری که خلق می‌شود، بخشی از روح و اندیشه خالق خود را با مخاطب ارتباط می‌دهد و بر روح و ذهن جامعه تأثیر مستقیم دارد.



وی افزود: هنر نمایش فراتر از جنبه هنری خود، در ارتقای نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نقش اساسی ایفا می‌کند و می‌تواند به توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر کمک کند.



شهردار قم در ادامه از برنامه‌های حمایتی شهرداری خبر داد و اظهار کرد: امکانات تبلیغاتی شهر از جمله بیلبوردها در اختیار معرفی آثار نمایشی قرار خواهد گرفت و دغدغه‌های هنرمندان به صورت مستمر پیگیری می‌شود تا ارتباطی پایدار میان مدیریت شهری و جامعه تئاتر برقرار گردد.



وی گفت: این حمایت‌ها مقطعی نیست و تلاش می‌کنیم با ایجاد ارتباط مستمر، فرصت‌های بیشتری برای هنرمندان فراهم شود؛ همچنین دانشجویان رشته تئاتر که پژوهش یا رساله‌ای درباره حقوق شهروندی دارند، می‌توانند یافته‌های خود را به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری ارائه دهند تا از ایده‌ها و نتایج آنان در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری بهره‌برداری شود.



عظیمی در پایان تأکید کرد: ارتقای جایگاه تئاتر و توجه به نیازهای هنرمندان، نه تنها تقویت هنر در شهر را به همراه دارد بلکه موجب غنای فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌شود و تلاش مدیریت شهری بر این است که این مسیر با ثبات و استمرار ادامه یابد.