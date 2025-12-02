تداوم عملیات نیروهای عراقی علیه بقایای داعشی در غرب این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، نیروهای عراقی در عملیات اطلاعاتی موفق در عمق صحرای الانبار، یکی از مخفیگاه‌های قدیمی گروه تروریستی داعش در منطقه القائم را هدف حمله قرار داده و مقادیری سلاح و مهمات از آنجا کشف و ضبط کردند.

مدیریت دستگاه اطلاعات نظامی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای رویکرد تعیین شده توسط مدیریت اطلاعات نظامی در اجرای عملیات‌های اطلاعاتی، بخش اطلاعات و امنیت لشکر هفتم پیاده توانست یکی از مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش را که پیش از آزادسازی شهرها از چنگال آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، در منطقه القائم در الانبار هدف حمله و یورش قرار دهد.

در این بیانیه آمده است، در داخل این مخفیگاه، مهمات و سلاح‌های فرسوده زیادی کشف و ضبط شد که این تسلیحات و مواد توسط گردان مهندسی لشکر، در همان محل منهدم شدند.