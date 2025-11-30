بازگشت ۸۵۰ عراقی از اردوگاه الهول سوریه به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، یک منبع آگاه سوری از بازگشت بیش از ۸۵۰ عراقی از اردوگاه الهول سوریه به عراق در روز دوشنبه خبر داد.

این منبع که در اردوگاه الهول فعالیت دارد گفت که اقدامات اداری و لجستیکی برای بازگرداندن گروه جدیدی از عراقی‌های حاضر در اردوگاه به خاک عراق تکمیل شده است.

این منبع افزود که عراق بامداد فردا از طریق گذرگاه مرزی الولید در استان الحسکه سوریه، بیش از ۲۰ اتوبوس به سوریه اعزام خواهد کرد.

بنا بر اعلام این منبع سوری، بازگشت این گروه از عراقی‌ها با نظارت نیروهای امریکایی انجام می‌شود.

این در حالی است که روز جمعه، وزارت مهاجرت عراق از قریب الوقوع بودن خروج سری جدیدی از عراقی‌ها از اردوگاه الهول خبر داده بود.