هشدار نسبت به مداخلات آمریکا در عراق از طریق فرستاده ترامپ

هشدار نسبت به مداخلات آمریکا در عراق از طریق فرستاده ترامپ

عضو ائتلاف دولت قانون عراق نسبت به مداخلات آمریکا در این کشور از طریق فرستاده ترامپ هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، صباح الانباری عضو ائتلاف دولت قانون عراق تصریح کرد که دولت آمریکا از طریق مارک ساوایا فرستاده ترامپ به دنبال تحقق منافع اقتصادی و اجرای خواسته‌های خود در این کشور است.

وی اضافه کرد: آمریکا با اعزام تجهیزات نظامی خود به منطقه به دنبال مداخله در امور داخلی کشورهای آن و تحقق منافع خود است.

الانباری بیان کرد: ترامپ به دنبال پول و اجرای پروژه‌های اقتصادی است به طوری که سفر وی به کشورهای حوزه خلیج فارس با هدف به دست آوردن بالاترین مبالغ مالی صورت گرفت.

عبدالرحمن الجزایری رئیس جریان ملی عشایری عراق نیز پیشتر تاکید کرد که آمریکا تلاش می‌کند از طریق مارک ساوایا فرستاده ترامپ برای این کشور شرط و شروط تعیین کند.

وی اضافه کرد که فرستاده ترامپ ۱۳ شرط برای عراق تعیین کرده تا از این طریق بتواند منافع خود را در این کشور تأمین کند.

