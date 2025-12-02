حجت الاسلام دهقان: مدرسه بهترین بستر تبیین فرهنگ نماز و حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دهقان ظهر سه شنبه در جلسه تبیین اهمیت نماز و نقش عفاف و حجاب که در دبیرستان دخترانه شاهد سمیه شهرستان قروه برگزار شد با بیان اینکه مدرسه نخستین پایگاه تربیتی رسمی نوجوانان است، اظهار کرد: توجه به فریضه نماز در دوره تحصیل میتواند پایهگذار شخصیت معنوی و مسئولیتپذیری دانشآموزان باشد.
وی افزود: نماز تنها یک وظیفه عبادی نیست بلکه یک سازوکار تربیتی و اخلاقی است که موجب آرامش درونی، افزایش تمرکز و تقویت نظم فردی میشود و نهادینهشدن آن در سنین نوجوانی تأثیرات ماندگاری در آینده آنان خواهد داشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مدارس گفت: عفاف و حجاب از ارکان سلامت اجتماعی است و رعایت آن میتواند از بسیاری آسیبهای اخلاقی پیشگیری کند و آگاهیبخشی درباره این موضوع باید با زبان اقناعی و متناسب با نیازهای نسل امروز انجام شود.
حجت الاسلام دهقان تصریح کرد: همراهی والدین، همکاری فرهنگی مدارس و استمرار برنامههای آموزشی میتواند زمینهساز تثبیت ارزشهای دینی در ذهن و رفتار نوجوانان باشد و اداره تبلیغات اسلامی نیز در این مسیر آمادگی دارد برنامههای مشترک را توسعه دهد.
گفتنی است؛ در پایان این برنامه از چهار نفر از دانشآموزان برگزیده مدرسه در حوزه اخلاقی و فرهنگی تقدیر شد.
نظر شما